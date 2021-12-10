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Василий Ломаченко - Ричард Комми: где смотреть трансляцию боя

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Василий Ломаченко - Ричард Комми: когда бой
Фото: Top Rank | Василий Ломаченко и Ричард Комми встретятся в Нью-Йорке

Украинский и ганский боксеры встретятся в ринге в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Украинский боксер Василий Ломаченко в ближайший уик-энд проведет свой второй поединок в 2021 году. Его соперником станет ганский боксер Ричард Комми. Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Когда и где бой Ломаченко — Комми?

Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 декабря. Ориентировочное время начала боя — в 6:00 по киевскому времени. В этом поединке встретятся два бывших чемпиона мира в легком весе: Ломаченко владел поясами по версиям WBA, WBC и WBO, а Комми — по версии IBF.

Поединок пройдет на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке — здесь Ломаченко боксировал уже четыре раза. Впервые он вышел на ринг этой арены 11 июня 2016 года, когда встретился с Романом Мартинесом еще во второй полулегкой категории. Тот бой продлился всего пять раундов — украинец одержал победу досрочно.

Второй бой Ломаченко в "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся ровно четыре года назад — 9 декабря 2017 года. Его соперником был Гильермо Ригондо. Украинец защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Спустя полгода, в третий раз в Нью-Йорке украинец провел один из самых сложных боев на профи-ринге, одержав победу над венесуэльцем Хорзе Линаресом. Это был его первый бой в легком весе. В том же 2018 году, Ломаченко одержал победу над пуэрто-риканцем Хосе Педрасой и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Где смотреть поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми

Ломаченко и Комми встретятся 11 декабря и одним из главных вопросов для украинских любителей бокса будет "где смотреть бой?" Прямая трансляция боя Ломаченко — Комми будет показана на онлайн-сервисе Megogo. В Украине это единственный официальный транслятор этого боя. Из зарубежных вещателей прямой эфир из Нью-Йорка будет вести онлайн-платформа ESPN.

Шансы — Прогнозы

Букмекеры оптимистичны в прогнозах на победу Ломаченко: ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.10. На победу Ричарда Комми предлагается коэффициент 6.00. И наконец, такое редкое явление для бокса, как ничья, оценивается в коэффициент 23.00.

Василий Ломаченко: статистика последних 5 боев

26.06.21

Масайоши Накатани

19-2 (13 КО)

Лас-Вегас, США

Победа

17.10.20

Теофимо Лопес

16-1 (12 КО)

Лас-Вегас, США

Поражение

31.08.19

Люк Кэмпбелл

20-4 (16 КО)

Лондон, Великобритания

Победа

12.04.19

Энтони Кролла

34-7-3 (13 КО)

Лос-Анджелес, США

Победа

08.12.18

Хосе Педраса

28-3 (13 КО)

Нью-Йорк, США

Победа

Ричард Комми: статистика последних 5 боев

13.02.21

Джексон Маринес

18-1 (6 КО)

Лас-Вегас, США

Победа

14.12.19

Теофимо Лопес

16-1 (12 КО)

Нью-Йорк, США

Поражение

26.06.19

Реймундо Бельтран

36-9-1 (22 КО)

Темекула, США

Победа

02.02.19

Иса Чаниев

15-3 (7 КО)

Фриско, США

Победа

02.02.16

Денис Шафиков

37-3-1 (20 КО)

Москва, Россия

Поражение

Официальный трейлер к бою Ломаченко — Комми

Трейлер боя Ломаченко - Комми

Напомним, ранее Фокус рассказывал о гонорарах Василия Ломаченко и Ричарда Комми за бой 11 декабря.