Василий Ломаченко - Ричард Комми: где смотреть трансляцию боя
Украинский и ганский боксеры встретятся в ринге в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Украинский боксер Василий Ломаченко в ближайший уик-энд проведет свой второй поединок в 2021 году. Его соперником станет ганский боксер Ричард Комми. Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Когда и где бой Ломаченко — Комми?
Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 декабря. Ориентировочное время начала боя — в 6:00 по киевскому времени. В этом поединке встретятся два бывших чемпиона мира в легком весе: Ломаченко владел поясами по версиям WBA, WBC и WBO, а Комми — по версии IBF.
Поединок пройдет на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке — здесь Ломаченко боксировал уже четыре раза. Впервые он вышел на ринг этой арены 11 июня 2016 года, когда встретился с Романом Мартинесом еще во второй полулегкой категории. Тот бой продлился всего пять раундов — украинец одержал победу досрочно.
Второй бой Ломаченко в "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся ровно четыре года назад — 9 декабря 2017 года. Его соперником был Гильермо Ригондо. Украинец защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
Спустя полгода, в третий раз в Нью-Йорке украинец провел один из самых сложных боев на профи-ринге, одержав победу над венесуэльцем Хорзе Линаресом. Это был его первый бой в легком весе. В том же 2018 году, Ломаченко одержал победу над пуэрто-риканцем Хосе Педрасой и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.
Где смотреть поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми
Ломаченко и Комми встретятся 11 декабря и одним из главных вопросов для украинских любителей бокса будет "где смотреть бой?" Прямая трансляция боя Ломаченко — Комми будет показана на онлайн-сервисе Megogo. В Украине это единственный официальный транслятор этого боя. Из зарубежных вещателей прямой эфир из Нью-Йорка будет вести онлайн-платформа ESPN.
Шансы — Прогнозы
Букмекеры оптимистичны в прогнозах на победу Ломаченко: ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.10. На победу Ричарда Комми предлагается коэффициент 6.00. И наконец, такое редкое явление для бокса, как ничья, оценивается в коэффициент 23.00.
|
Василий Ломаченко: статистика последних
5 боев
|
26.06.21
|
Масайоши Накатани
|
19-2 (13 КО)
|
Лас-Вегас, США
|
Победа
|
17.10.20
|
Теофимо Лопес
|
16-1 (12 КО)
|
Лас-Вегас, США
|
Поражение
|
31.08.19
|
Люк Кэмпбелл
|
20-4 (16 КО)
|
Лондон, Великобритания
|
Победа
|
12.04.19
|
Энтони Кролла
|
34-7-3 (13 КО)
|
Лос-Анджелес, США
|
Победа
|
08.12.18
|
Хосе Педраса
|
28-3 (13 КО)
|
Нью-Йорк, США
|
Победа
|
Ричард
Комми: статистика последних 5 боев
|
13.02.21
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Джексон Маринес
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18-1 (6 КО)
|
Лас-Вегас, США
|
Победа
|
14.12.19
|
Теофимо Лопес
|
16-1 (12 КО)
|
Нью-Йорк, США
|
Поражение
|
26.06.19
|
Реймундо Бельтран
|
36-9-1 (22 КО)
|
Темекула, США
|
Победа
|
02.02.19
|
Иса Чаниев
|
15-3 (7 КО)
|
Фриско, США
|
Победа
|
02.02.16
|
Денис Шафиков
|
37-3-1 (20 КО)
|
Москва, Россия
|
Поражение
Официальный трейлер к бою Ломаченко — Комми
Напомним, ранее Фокус рассказывал о гонорарах Василия Ломаченко и Ричарда Комми за бой 11 декабря.