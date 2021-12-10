Василий Ломаченко - Ричард Комми: где смотреть трансляцию боя

Украинский и ганский боксеры встретятся в ринге в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Украинский боксер Василий Ломаченко в ближайший уик-энд проведет свой второй поединок в 2021 году. Его соперником станет ганский боксер Ричард Комми. Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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Когда и где бой Ломаченко — Комми?

Бой Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 декабря. Ориентировочное время начала боя — в 6:00 по киевскому времени. В этом поединке встретятся два бывших чемпиона мира в легком весе: Ломаченко владел поясами по версиям WBA, WBC и WBO, а Комми — по версии IBF.

Поединок пройдет на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке — здесь Ломаченко боксировал уже четыре раза. Впервые он вышел на ринг этой арены 11 июня 2016 года, когда встретился с Романом Мартинесом еще во второй полулегкой категории. Тот бой продлился всего пять раундов — украинец одержал победу досрочно.

Второй бой Ломаченко в "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся ровно четыре года назад — 9 декабря 2017 года. Его соперником был Гильермо Ригондо. Украинец защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Спустя полгода, в третий раз в Нью-Йорке украинец провел один из самых сложных боев на профи-ринге, одержав победу над венесуэльцем Хорзе Линаресом. Это был его первый бой в легком весе. В том же 2018 году, Ломаченко одержал победу над пуэрто-риканцем Хосе Педрасой и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Где смотреть поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми

Ломаченко и Комми встретятся 11 декабря и одним из главных вопросов для украинских любителей бокса будет "где смотреть бой?" Прямая трансляция боя Ломаченко — Комми будет показана на онлайн-сервисе Megogo. В Украине это единственный официальный транслятор этого боя. Из зарубежных вещателей прямой эфир из Нью-Йорка будет вести онлайн-платформа ESPN.

Шансы — Прогнозы

Букмекеры оптимистичны в прогнозах на победу Ломаченко: ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.10. На победу Ричарда Комми предлагается коэффициент 6.00. И наконец, такое редкое явление для бокса, как ничья, оценивается в коэффициент 23.00.

Василий Ломаченко: статистика последних 5 боев 26.06.21 Масайоши Накатани 19-2 (13 КО) Лас-Вегас, США Победа 17.10.20 Теофимо Лопес 16-1 (12 КО) Лас-Вегас, США Поражение 31.08.19 Люк Кэмпбелл 20-4 (16 КО) Лондон, Великобритания Победа 12.04.19 Энтони Кролла 34-7-3 (13 КО) Лос-Анджелес, США Победа 08.12.18 Хосе Педраса 28-3 (13 КО) Нью-Йорк, США Победа

Ричард Комми: статистика последних 5 боев 13.02.21 Джексон Маринес 18-1 (6 КО) Лас-Вегас, США Победа 14.12.19 Теофимо Лопес 16-1 (12 КО) Нью-Йорк, США Поражение 26.06.19 Реймундо Бельтран 36-9-1 (22 КО) Темекула, США Победа 02.02.19 Иса Чаниев 15-3 (7 КО) Фриско, США Победа 02.02.16 Денис Шафиков 37-3-1 (20 КО) Москва, Россия Поражение

Официальный трейлер к бою Ломаченко — Комми

[ + – ] Трейлер боя Ломаченко - Комми

Напомним, ранее Фокус рассказывал о гонорарах Василия Ломаченко и Ричарда Комми за бой 11 декабря.