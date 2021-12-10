Василь Ломаченко — Річард Коммі: де дивитись трансляцію бою

Український і ганський боксери зустрінуться на рингу в "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Український боксер Василь Ломаченко найближчого вікенду проведе свій другий поєдинок у 2021 році. Його суперником стане ганський боксер Річард Коммі. Бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться у Нью-Йорку, на арені "Медісон Сквер Гарден".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Коли і де бій Ломаченка — Коммі?

Бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться у ніч із суботи на неділю, з 11 на 12 грудня. Орієнтовний час початку бою — о 06:00 за київським часом. У цьому поєдинку зустрінуться два колишні чемпіони світу в легкій вазі: Ломаченко володів поясами за версіями WBA, WBC та WBO, а Коммі — за версією IBF.

Поєдинок пройде на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку — тут Ломаченко боксував уже чотири рази. Уперше він вийшов на ринг цієї арени 11 червня 2016 року, коли зустрівся із Романом Мартінесом ще в другій напівлегкій категорії. Той бій тривав лише п'ять раундів — українець здобув перемогу достроково.

Другий бій Ломаченка у "Медісон Сквер Гарден" відбувся рівно чотири роки тому — 9 грудня 2017 року. Його суперником був Гільєрмо Рігондо. Українець захистив титул чемпіона світу за версією WBO.

Через півроку, втретє у Нью-Йорку українець провів один із найскладніших боїв на профі-рингу, здобувши перемогу над венесуельцем Хорзе Лінаресом. Це був його перший бій у легкій вазі. У тому ж 2018 році Ломаченко здобув перемогу над пуерто-ріканцем Хосе Педрасою і завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Де дивитись поєдинок Василь Ломаченко — Річард Коммі

Ломаченко та Коммі зустрінуться 11 грудня й одним із головних питань для українських любителів боксу буде "де дивитися бій?" Пряма трансляція бою Ломаченко — Коммі буде показана на онлайн-сервісі Megogo. В Україні це єдиний офіційний транслятор цього бою. Із закордонних мовників прямий ефір із Нью-Йорка вестиме онлайн-платформа ESPN.

Шанси — Прогнози

Букмекери оптимістичні у прогнозах на перемогу Ломаченка: ставки на цей результат приймають із коефіцієнтом 1.10. На перемогу Річарда Коммі пропонується коефіцієнт 6.00. І, нарешті, таке рідкісне явище для боксу, як нічия, оцінюється в коефіцієнт 23.00.

Василь Ломаченко: статистика останніх 5 боїв 26.06.2021 Масайосі Накатані 19-2 (13 КО) Лас-Вегас, США Перемога 17.10.2021 Теофімо Лопес 16-1 (12 КО) Лас-Вегас, США Поразка 31.08.2019 Люк Кемпбелл 20-4 (16 КО) Лондон, Великобританія Перемога 12.04.2019 Ентоні Кролла 34-7-3 (13 КО) Лос-Анджелес, США Перемога 08.12.2021 Хосе Педраса 28-3 (13 КО) Нью-Йорк, США Перемога

Річард Коммі: статистика останніх 5 боїв 13.02.2021 Джексон Марінес 18-1 (6 КО) Лас-Вегас, США Перемога 14.12.2019 Теофімо Лопес 16-1 (12 КО) Нью-Йорк, США Поразка 26.06.2019 Реймундо Бельтран 36-9-1 (22 КО) Темекула, США Перемога 02.02.2021 Іса Чанієв 15-3 (7 КО) Фріско, США Перемога 02.02.2016 Денис Шафіков 37-3-1 (20 КО) Москва, Росія Поразка

Офіційний трейлер до бою Ломаченка.

[ + – ] Трейлер бою Ломаченко — Коммі

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про гонорари Василя Ломаченка та Річарда Коммі за бій 11 грудня.