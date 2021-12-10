Василь Ломаченко — Річард Коммі: де дивитись трансляцію бою
Український і ганський боксери зустрінуться на рингу в "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Український боксер Василь Ломаченко найближчого вікенду проведе свій другий поєдинок у 2021 році. Його суперником стане ганський боксер Річард Коммі. Бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться у Нью-Йорку, на арені "Медісон Сквер Гарден".
Коли і де бій Ломаченка — Коммі?
Бій Василь Ломаченко — Річард Коммі відбудеться у ніч із суботи на неділю, з 11 на 12 грудня. Орієнтовний час початку бою — о 06:00 за київським часом. У цьому поєдинку зустрінуться два колишні чемпіони світу в легкій вазі: Ломаченко володів поясами за версіями WBA, WBC та WBO, а Коммі — за версією IBF.
Поєдинок пройде на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку — тут Ломаченко боксував уже чотири рази. Уперше він вийшов на ринг цієї арени 11 червня 2016 року, коли зустрівся із Романом Мартінесом ще в другій напівлегкій категорії. Той бій тривав лише п'ять раундів — українець здобув перемогу достроково.
Другий бій Ломаченка у "Медісон Сквер Гарден" відбувся рівно чотири роки тому — 9 грудня 2017 року. Його суперником був Гільєрмо Рігондо. Українець захистив титул чемпіона світу за версією WBO.
Через півроку, втретє у Нью-Йорку українець провів один із найскладніших боїв на профі-рингу, здобувши перемогу над венесуельцем Хорзе Лінаресом. Це був його перший бій у легкій вазі. У тому ж 2018 році Ломаченко здобув перемогу над пуерто-ріканцем Хосе Педрасою і завоював титул чемпіона світу за версією WBO.
Де дивитись поєдинок Василь Ломаченко — Річард Коммі
Ломаченко та Коммі зустрінуться 11 грудня й одним із головних питань для українських любителів боксу буде "де дивитися бій?" Пряма трансляція бою Ломаченко — Коммі буде показана на онлайн-сервісі Megogo. В Україні це єдиний офіційний транслятор цього бою. Із закордонних мовників прямий ефір із Нью-Йорка вестиме онлайн-платформа ESPN.
Шанси — Прогнози
Букмекери оптимістичні у прогнозах на перемогу Ломаченка: ставки на цей результат приймають із коефіцієнтом 1.10. На перемогу Річарда Коммі пропонується коефіцієнт 6.00. І, нарешті, таке рідкісне явище для боксу, як нічия, оцінюється в коефіцієнт 23.00.
|Василь Ломаченко: статистика останніх 5 боїв
|26.06.2021
|Масайосі Накатані
|19-2 (13 КО)
|Лас-Вегас, США
|Перемога
|17.10.2021
|Теофімо Лопес
|16-1 (12 КО)
|Лас-Вегас, США
|Поразка
|31.08.2019
|Люк Кемпбелл
|20-4 (16 КО)
|Лондон, Великобританія
|Перемога
|12.04.2019
|Ентоні Кролла
|34-7-3 (13 КО)
|Лос-Анджелес, США
|Перемога
|08.12.2021
|Хосе Педраса
|28-3 (13 КО)
|Нью-Йорк, США
|Перемога
|Річард Коммі: статистика останніх 5 боїв
|13.02.2021
|Джексон Марінес
|18-1 (6 КО)
|Лас-Вегас, США
|Перемога
|14.12.2019
|Теофімо Лопес
|16-1 (12 КО)
|Нью-Йорк, США
|Поразка
|26.06.2019
|Реймундо Бельтран
|36-9-1 (22 КО)
|Темекула, США
|Перемога
|02.02.2021
|Іса Чанієв
|15-3 (7 КО)
|Фріско, США
|Перемога
|02.02.2016
|Денис Шафіков
|37-3-1 (20 КО)
|Москва, Росія
|Поразка
Офіційний трейлер до бою Ломаченка.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про гонорари Василя Ломаченка та Річарда Коммі за бій 11 грудня.