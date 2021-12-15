"Врачи сказали, что нужно прекратить играть". Серхио Агуэро завершил карьеру

Нападающий "Барселоны" повесил бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры игрока, сообщает пресс-служба клуба.

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33-летний игрок созвал прощальную пресс-конференцию. Причиной своего решения аргентинец назвал рекомендации докторов. Согласно результатам исследования сердца футболиста, продолжение выступлений на высоком уровне могло привести к трагическим последствиям.

"Я чувствую себя хорошо прямо сейчас. Первые две недели были тяжелыми. Когда я сдавал первый физический тест в клинике, врачи сказали мне, что есть большая вероятность, что я не буду продолжать играть в футбол. И хотя я был готов к такому повороту, но когда мне сказали, что это окончательное решение, мне потребовалось еще несколько дней, чтобы переварить его. Сейчас я в порядке, но это был непростой период".

Серхио Агуэро отметил, что гордится своей карьерой, несмотря на то, что завершает ее в таком раннем возрасте.

"Это случилось со мной в возрасте 33 лет, К счастью, такая ситуация сложилась со мной сейчас, а не раньше. Я очень доволен той карьерой, которую мне удалось провести", — заявил аргентинский футболист.

В ближайшее время футболист намерен сосредоточиться на отдыхе.

Со словами поддержки к экс-партнеру по сборной Аргентины обратился и легендарный игрок "Барселоны" Лионель Месси, который покинул клуб летом 2021 года и перешел в ПСЖ. К слову, одним из факторов перехода в "Барселону" Серхио Агуэро была возможность играть в одной команде с Лионелем Месси.

7-кратный обладатель "Золотого мяча" написал трогательный пост в Instagram.

"Практически всю карьеру вместе, Кун… Мы прожили очень прекрасные моменты, и не только их, но все они укрепляли нашу дружбу. Мы будем жить и дружить дальше, даже вне футбольного поля.

Недавно мы вместе выиграли Кубок Америки и у тебя было много достижений в Англии. И правда в том, что теперь очень больно видеть, как ты должен перестать делать то, что тебе нравится больше всего. Несомненно, ты и дальше будете счастлив, потому что ты — человек, несущий другим счастье. Теперь начинается новый этап в твоей жизни, и я убежден, что ты проживешь его с улыбкой.

Я очень тебя люблю, друг, мне будет очень не хватать матчей с тобой на поле, когда мы собирались вместе со сборной Аргентины", — написал Лионель Месси.

[ + – ] Лионель Месси прокомментировал завершение карьеры Серхио Агуэро

Профессиональную карьеру Серхио Агуэро начал в 2003 году, когда впервые сыграл в основном составе "Индепендьенте". За аргентинский клуб он играл до 2006 года, после чего перешел в "Атлетико" Мадрид. За испанский гранд Агуэро отыграл пять сезонов, после чего перешел в английский "Манчестер Сити", которому отдал 10 лет карьеры. Летом 2021 года форвард перешел в "Барселону".

Напомним, что Серхио Агуэро почувствовал недомогание в матче чемпионата Испании против "Алавеса", который состоялся в конце октября. 33-летний аргентинец был госпитализирован. Спустя две недели стало известно, что Серхио Агуэро не сможет продолжить карьеру: доктора настаивали на прекращении активных выступлений.