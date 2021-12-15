"Лікарі сказали, що треба припинити грати". Серхіо Агуеро завершив кар'єру

Нападник "Барселони" повісив бутси на цвях у віці 33 років.

Аргентинський нападник футбольного клубу "Барселона" Серхіо Агуеро офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця, повідомляє пресслужба клубу.

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33-річний гравець скликав прощальну пресконференцію. Причиною рішення аргентинець назвав рекомендації лікарів. Згідно з результатами дослідження серця футболіста, продовження виступів на високому рівні могло призвести до трагічних наслідків.

"Я почуваюся добре прямо зараз. Перші два тижні були важкими. Коли я складав перший фізичний тест у клініці, лікарі сказали мені, що є велика ймовірність, що я не продовжуватиму грати у футбол. І хоча я був готовий до такого повороту, але коли мені сказали, що це остаточне рішення, мені потрібно було ще кілька днів, щоб переварити його. Зараз я в порядку, але це був непростий період".

Серхіо Агуеро зазначив, що пишається своєю кар'єрою, незважаючи на те, що завершує її у такому ранньому віці.

"Це трапилося зі мною у віці 33 років. На щастя, така ситуація склалася зі мною зараз, а не раніше. Я дуже задоволений тією кар'єрою, яку мені вдалося провести", — заявив аргентинський футболіст.

Найближчим часом футболіст має намір зосередитись на відпочинку.

Зі словами підтримки до експартнера зі збірної Аргентини звернувся й легендарний гравець "Барселони" Ліонель Мессі, який залишив клуб улітку 2021 року та перейшов до ПСЖ. До речі, одним із факторів переходу до "Барселони" Серхіо Агуеро була можливість грати в одній команді з Ліонелем Мессі.

7-кратний володар "Золотого м'яча" написав зворушливий пост у Instagram.

"Практично всю кар'єру разом, Кун… Ми прожили дуже чудові моменти, і не тільки їх, але всі вони зміцнювали нашу дружбу. Ми житимемо та дружитимемо далі, навіть поза футбольним полем.

Нещодавно ми разом виграли Кубок Америки, і в тебе було багато досягнень в Англії. І правда в тому, що тепер дуже боляче бачити, як ти маєш перестати робити те, що тобі подобається найбільше. Безперечно, ти й надалі будете щасливим, бо ти — людина, яка несе іншим щастя. Тепер починається новий етап у твоєму житті, і я переконаний, що ти проживеш його з усмішкою.

Я дуже тебе люблю, друже, мені дуже не вистачатиме матчів із тобою на полі, коли ми збиралися разом зі збірною Аргентини", — написав Ліонель Мессі.

[ + – ] Ліонель Мессі прокоментував завершення кар'єри Серхіо Агуеро

Професійну кар'єру Серхіо Агуеро розпочав у 2003 році, коли вперше зіграв в основному складі "Індепендьєнте". За аргентинський клуб він грав до 2006 року, після чого перейшов до "Атлетіко" Мадрида. За іспанський гранд Агуеро відіграв п'ять сезонів, після чого перейшов до англійського "Манчестер Сіті", якому віддав 10 років кар'єри. Влітку 2021 року форвард перейшов до "Барселони".

Нагадаємо, що Серхіо Агуеро відчув нездужання в матчі чемпіонату Іспанії проти "Алавеса", який відбувся наприкінці жовтня. 33-річного аргентинця було госпіталізовано. Через два тижні стало відомо, що Серхіо Агуеро не зможе продовжити кар'єру: лікарі наполягали на припиненні активних виступів.