Без маски — никуда. В НБА ужесточили требования для игроков

В сильнейшей баскетбольной лиге мира планируют ежедневно тестировать игроков на наличие коронавируса.

В Национальной баскетбольной Ассоциации приняли решение усилить меры по борьбе с коронавирусом, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

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По информации источника, баскетболисты, тренерский штаб и сотрудники каждого клуба будут обязаны практически беспрерывно находится в масках. Теперь им придется носить защитное средство на скамейке запасных во время матча, в раздевалке, тренировочном и даже тренажерном зале, а также во время поездки с командой.

Кроме этого, баскетболистам придется ежедневно проходить тестирование на наличие коронавируса. Этот период продлится с 26 декабря по 8 января.

Эти меры предосторожности в лиге вводят для того, чтобы избежать ситуации, которая сложилась в прошлом сезоне. Тогда из-за постоянных заболеваний в командах было перенесено или отменено 31 матч. На данный момент в сильнейшей баскетбольной лиге мира сыграно только 35% матчей из запланированного количества.

Кроме того, в НБА опасаются, что в командах может возникнуть вспышка нового штамма коронавируса — омикрона. Пока ни одного случая не зафиксировано но руководители лиги решили внедрить превентивные меры.

Напомним, что чемпионом НБА по итогам сезона 2020/2021 стал клуб "Милуоки Бакс", добывший титул в финальном противостоянии с "Финикс Санз". Чемпионам понадобилось шесть матчей из семи возможных в финальной серии, чтобы доказать свое превосходство.

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