Маски в тренажерному залі: в НБА посилили вимоги для гравців

У найсильнішій баскетбольній лізі світу планують щоденно тестувати гравців на наявність коронавірусу.

У Національній баскетбольній Асоціації вирішили посилити заходи щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє інсайдер Адріан Войнаровскі на своїй сторінці у Twitter.

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За інформацією джерела, баскетболісти, тренерський штаб і співробітники кожного клубу будуть зобов'язані практично безперервно перебувати в масках. Тепер їм доведеться носити захисний засіб на лаві запасних під час матчу, роздягальні, тренувальному і навіть тренажерному залі, а також під час поїздок із командою.

Крім того, баскетболістам доведеться щодня проходити тестування на наявність коронавірусу. Цей період триватиме з 26 грудня до 8 січня.

Ці запобіжні заходи в лізі вводять для того, щоб уникнути ситуації, що склалася минулого сезону. Тоді через постійні захворювання у командах було перенесено або скасовано 31 матч. Наразі в найсильнішій баскетбольній лізі світу зіграно лише 35% матчів із запланованої кількості.

Крім того, в НБА побоюються, що в командах може виникнути спалах нового штаму коронавірусу — омікрону. Поки що жодного випадку не зафіксовано, але керівники ліги вирішили впровадити превентивні заходи.

Нагадаємо, що чемпіоном НБА за підсумками сезону 2020/2021 став клуб "Мілвокі Бакс", який здобув титул у фінальному протистоянні з "Фінікс Санз". Чемпіонам знадобилося шість матчів із семи можливих у фінальній серії, щоб довести свою перевагу.

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