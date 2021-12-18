Уйти из Королевского клуба. Пять игроков, которые могут покинуть "Реал" в зимнее межсезонье

С 1 января в Европе открывается трансферное окно — клубы могут продавать и покупать футболистов.

Пятеро футболистов могут покинуть мадридский "Реал" уже в ближайшее трансферное окно. Британское издание Mirror опубликовало список игроков, которые близки к отъезду из Мадрида.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Эден Азар, 30 лет

[ + – ] Эден Азар так и не прижился в "Реале" Фото: Marca

С момента своего перехода в "Реал" более двух лет назад, Эден Азар столкнулся с множеством проблем с физическими нагрузками и неудачами из-за травм. Азар присоединился к ФК "Реал Мадрид" за огромную сумму — 115 миллионов евро. Она могла вырасти до 130 миллионов фунтов стерлингов, если будут включены все надбавки — это большие деньги для испанского гранда, но футболист не смог оправдать ожиданий.

После переезда в испанскую столицу Азару приходилось терпеть поражение за поражением: он провел всего 25 матчей в Ла Лиге из 93 возможных. Игрок не имеет места в основном составе, редко появляется на поле и очевидно, что если в Мадриде хотят разгрузить зарплатную ведомость, то уход Азара выглядит одним из оптимальных вариантов.

Гарет Бэйл, 32 года

[ + – ] Гарет Бэйл не закрепился после возвращения в "Реал" Фото: Marca

Валлиец начал сыграл в трех первых матчах "Реала" в нынешнем сезоне, прежде чем получить травму во время игры за сборную в ноябре. С тех пор футболист больше не играл.

Все три матча Бэйла, начиная с августа, были сыграны за сборную. По всей видимости, "Реал" разрешил игроку покинуть клуб, если появится желающий подписать с ним контракт.

Несмотря на то, что Карло Анчелотти хорошо относился к валлийцу, Бэйл больше не является игроком основного состава в испанской столице, а клуб может хорошо сэкономить не только на зарплате Азара, но и на зарплате Бэйла.

Дани Себальос, 25 лет

[ + – ] Дани Себальос не играл за Реал с 2019 года Фото: Marca

Полузащитник не играл за "Реал Мадрид" с апреля 2019 года. Затем он перешел в "Арсенал" (Лондон) на правах аренды, где провел два года. Игрок вернулся в "Реал", но получил травму лодыжки и так и не сыграл за "галактикос" после возвращения. Маловероятно, что Себальос будет выступать за команду Анчелотти с их постоянным трио полузащиты: Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос, которое дополняют Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Ходят слухи о возвращении Себальоса в "Реал Бетис", за который он выступал с 2014 по 2017 года, при этом, издание отмечает шансы на уход 25-летнего игрока из "Реала", как высокие.

Иско, 29 лет

[ + – ] Иско потерял былой авторитет в Мадриде Фото: Marca

Еще один игрок, который когда-то регулярно играл за клуб и за сборную, но за последние сезоны его позиции и трансферная стоимость резко упали. В нынешнем сезоне он провел всего две игры Ла Лиги и вообще не выступал в еврокубках в этом сезоне.

Опять-таки, при отсутствии игровой практики, у Иско высокая зарплата, что не устраивает менеджмент мадридского клуба. Вероятно, зимой игроку будут подыскивать новый клуб.

Лука Йович, 23 года

[ + – ] Лука Йович - один из самых неудачных трансферов "Реала" Фото: Marca

"Реал Мадрид" подписал контракт с известным сербским нападающим Лукой Йовичем за сумму в размере 57 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году, но футболист не произвел должного впечатления в испанской столице.

Йович забил всего три гола в 43 матчах за "Лос-Бланкос" и провел вторую половину прошлого сезона в аренде за "Айнтрахт" во Франкфурте. Йовичу всего 23 года и "Реал" может хорошо заработать на его продаже.

Напомним, в октябре Фокус рассказывал, что мадридский "Реал" достиг соглашения о переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В феврале 23-летний футболист может подписать с мадридским клубом предварительный контракт.