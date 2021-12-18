Піти з Королівського клубу. П'ятеро гравців, які можуть покинути "Реал" у зимове міжсезоння

З 1 січня в Європі відкривається трансферне вікно – клуби можуть продавати та купувати футболістів.

П'ятеро футболістів можуть покинути мадридський "Реал" вже до найближчого трансферного вікна. Британське видання Mirror опублікувало список гравців, близьких до від'їзду з Мадриду.

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Еден Азар, 30 років

[ + – ] Еден Азар так і не прижився у "Реалі" Фото: Marca

З моменту свого переходу в "Реал" більше двох років тому, Еден Азар зіштовхнувся з безліччю проблем із фізичними навантаженнями та невдачами через травми. Азар приєднався до ФК "Реал Мадрид" за величезну суму — 115 мільйонів євро. Вона могла вирости до 130 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо будуть включені усі надбавки — це великі гроші для іспанського гранду, але футболіст не зміг виправдати очікувань.

Після переїзду в іспанську столицю Азару доводилося зазнавати поразку за поразкою: він провів лише 25 матчів у Ла Лізі з 93 можливих. Гравець не має місця в основному складі, рідко з'являється на полі і очевидно, що якщо в Мадриді хочуть розвантажити зарплатну відомість, то відхід Азара виглядає одним з оптимальних варіантів.

Гарет Бейл, 32 роки

[ + – ] Гарет Бейл не закріпився після повернення до "Реалу" Фото: Marca

Валлієць зіграв у трьох перших матчах "Реала" цього сезону, перш ніж отримати травму під час гри за збірну в листопаді. З того часу футболіст більше не грав.

Усі три матчі Бейла, починаючи із серпня, були зіграні за збірну. Очевидно, "Реал" дозволив гравцеві покинути клуб, якщо з'явиться клуб, який побажає підписати з ним контракт.

Незважаючи на те, що Карло Анчелотті добре ставився до валлійця, Бейл більше не є гравцем основного складу в іспанській столиці, а клуб може заощадити не тільки на зарплаті Азара, але і на зарплаті Бейла.

Дані Себальос, 25 років

[ + – ] Дані Себальос не грав за Реал із 2019 року Фото: Marca

Півзахисник не грав за "Реал Мадрид" із квітня 2019 року. Потім він перейшов до "Арсеналу" (Лондон) на правах оренди, де провів два роки. Гравець повернувся до "Реала", але отримав травму і так і не зіграв за "галактікос" після повернення. Малоймовірно, що Себальос виступатиме за команду Анчелотті з їхнім постійним тріо півзахисту: Лука Модрич, Каземіро та Тоні Кроос, яке доповнюють Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга.

Ходять чутки про повернення Себальоса в "Реал Бетіс", за який він виступав з 2014 до 2017 року. При цьому видання відзначає шанси на відхід 25-річного гравця з "Реала", як високі.

Іско, 29 років

[ + – ] Іско втратив колишній авторитет у Мадриді Фото: Marca

Ще один гравець, який колись регулярно грав за клуб та за збірну, але за останні сезони його позиції та трансферна вартість різко впали. Цього сезону він провів лише дві гри Ла Ліги і взагалі не виступав у єврокубках.

Знов-таки, за відсутності ігрової практики, у Іско висока зарплата, що не влаштовує менеджмент мадридського клубу. Ймовірно, взимку гравцю підшукуватимуть новий клуб.

Лука Йович, 23 роки

[ + – ] Лука Йовіч — один із найневдаліших трансферів "Реала" Фото: Marca

"Реал Мадрид" підписав контракт із відомим сербським нападником Лукою Йовічем за суму у розмірі 57 мільйонів фунтів стерлінгів у 2019 році, але футболіст не справив належного враження в іспанській столиці.

Йовіч забив лише три голи у 43 матчах за "Лос-Бланкос" і провів другу половину минулого сезону в оренді за "Айнтрахт" у Франкфурті. Йовичу всього 23 роки та "Реал" може добре заробити на його продажу.

Нагадаємо, у жовтні Фокус розповідав, що мадридський "Реал" досяг угоди про перехід нападаючого ПСЖ Кіліана Мбаппе. У лютому 23-річний футболіст може підписати із мадридським клубом попередній контракт.