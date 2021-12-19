С разбитым носом и на глазах у Кличко. Беринчик победил россиянина Чаниева

Украинец защитил титул чемпиона по версии WBO International.

В Броварах завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок украинца Дениса Беринчика против россиянина Исы Чаниева. Оба соперника боксируют в легкой весовой категории.

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За поединком из зала наблюдали украинские боксеры Сергей Дзиндзирук, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол и Владимир Кличко.

[ + – ] Владимир Кличко во время боя Беринчик - Чаниев

Соперники провели в ринге все 12 раундов, отведенных регламентом. В первых раундах соперники проводили обоюдные острые атаки. Но в 5-м раунде Чаниев нанес сопернику серьезное повреждение, разбив нос. Команде Беринчика пришлось хорошо поработать, чтобы украинец смог продолжить бой. В 6-7 раундах чемпион по версии WBO International адаптировался новой особенности организма. Начиная с 8-го раунда Беринчик наращивал преимущество и имел шансы завершить бой досрочно, но Чаниев выстоял.

Судьи вынесли единогласное решение — победа Беринчика по итогам 12 раундов. Украинец выглядел достаточно истощенным: на лице остались ссадины и повреждения, потому защиту титула праздновал сдержанно.

[ + – ] Денис Беринчик победил Ису Чаниева

Отметим, что Иса Чаниев в 2019 году проигрывал Ричарду Комми, с которым неделю назад боксировал другой украинский спортсмен — Василий Ломаченко.

В андеркарте боя Денис Беринчик — Иса Чаниев сошлись двое украинских супертяжеловесов: Владислав Сиренко — Андрей Руденко. Этот поединок завершился победой Сиренко техническим нокаутом в шестом раунде, хотя Руденко и не отправился на настил. Рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Напомним, в июле Денис Беринчик подрался с Артемом Лобовым на голых кулаках и одержал победу. После этого поединка Артем Лобов объявил о завершении карьеры в боевых единоборства. В ноябре ирландский боец смешанных единоборств дал эксклюзивное интервью Фокусу, в котором вспомнил о противостоянии с Беринчиком и развитии ММА в Украине.