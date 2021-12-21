Чего не сделаешь ради сборной: очередные переносы матчей УПЛ
В интересах национальной сборной Украины было принято решение перенести некоторые матчи футбольного первенства страны.
В Украине в очередной раз переносятся матчи национального чемпионата. На такой шаг украинские футбольные чиновники пошли по просьбе главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александра Петракова, сообщает "Футбольный клуб".
Отмечается, что речь идет о 22-м туре чемпионата, матчи которого должны были состояться перед играми плей-офф сборной за выход на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
По информации исполнительного директора украинской Премьер-лиги Евгения Дикого, тренер сборной Александр Петраков связался с руководством клубов напрямую.
Он добавил, что понимая обстоятельства, коуч желто-синих пошел на контакт с клубами, а также обратился к руководству УПЛ, и консенсус был найден.
Евгений Дикий конкретизировал, что просьба была обусловлена тремя матчами: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла".
Также он добавил, что этот вопрос решен, а взаимопонимание с трансляторами найдено.
Кроме того, сообщается, что перенесенные матчи будут сыграны в среду-четверг, вместо привычных дней пятница-суббота-воскресенье.
Ранее мы сообщали, что в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 команда сборная Украины сыграет против сборной Шотландии.
Перенос матчей чемпионата Украины в интересах сборной не является новинкой. Раньше такое практиковал экс-наставник желто-синих Андрей Шевченко, с которым сборники добились высокого результата на минувшем Чемпионате Европы-2020, информирует Sport.ua.
Летом спортивный редактор Фокуса подвел итоги выступления украинской команды на Чемпионате Европы.