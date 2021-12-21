Чего не сделаешь ради сборной: очередные переносы матчей УПЛ

В интересах национальной сборной Украины было принято решение перенести некоторые матчи футбольного первенства страны.

В Украине в очередной раз переносятся матчи национального чемпионата. На такой шаг украинские футбольные чиновники пошли по просьбе главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александра Петракова, сообщает "Футбольный клуб".

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Отмечается, что речь идет о 22-м туре чемпионата, матчи которого должны были состояться перед играми плей-офф сборной за выход на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

По информации исполнительного директора украинской Премьер-лиги Евгения Дикого, тренер сборной Александр Петраков связался с руководством клубов напрямую.

Он добавил, что понимая обстоятельства, коуч желто-синих пошел на контакт с клубами, а также обратился к руководству УПЛ, и консенсус был найден.

Евгений Дикий конкретизировал, что просьба была обусловлена тремя матчами: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла".

Также он добавил, что этот вопрос решен, а взаимопонимание с трансляторами найдено.

Кроме того, сообщается, что перенесенные матчи будут сыграны в среду-четверг, вместо привычных дней пятница-суббота-воскресенье.

Ранее мы сообщали, что в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 команда сборная Украины сыграет против сборной Шотландии.

Перенос матчей чемпионата Украины в интересах сборной не является новинкой. Раньше такое практиковал экс-наставник желто-синих Андрей Шевченко, с которым сборники добились высокого результата на минувшем Чемпионате Европы-2020, информирует Sport.ua.

Летом спортивный редактор Фокуса подвел итоги выступления украинской команды на Чемпионате Европы.