Чого не зробиш заради збірної: чергові перенесення матчів УПЛ

В інтересах національної збірної України було ухвалено рішення перенести деякі матчі футбольної першості країни.

В Україні вкотре переносяться матчі національного чемпіонату. На такий крок українські футбольні чиновники пішли на прохання головного тренера національної збірної України з футболу Олександра Петракова, повідомляє "Футбольний клуб".

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Наголошується, що йдеться про 22-й тур чемпіонату, матчі якого мали відбутися перед іграми плей-оф збірної за вихід на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі у 2022 році.

За інформацією виконавчого директора української Прем'єр-ліги Євгена Дикого, тренер збірної Олександр Петраков зв'язався безпосередньо з керівництвом клубів.

Він додав, що розуміючи обставини, коуч жовто-синіх пішов на контакт із клубами, а також звернувся до керівництва УПЛ і консенсус було знайдено.

Євген Дикий конкретизував, що прохання було зумовлене трьома матчами: "Дніпро-1" – "Шахтар", "Металіст 1925" – "Динамо" та "Десна" – "Ворскла".

Також він додав, що це питання вирішено, а порозуміння з трансляторами знайдено.

Крім того, повідомляється, що перенесені матчі будуть зіграні у середу-четвер, замість звичних днів п'ятниця-субота-неділя.

Раніше ми повідомляли, що у плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 команда збірна України зіграє проти збірної Шотландії.

Перенесення матчів чемпіонату України на користь збірної не є новинкою. Раніше таке практикував екснаставник жовто-синіх Андрій Шевченко, з яким збірки досягли високого результату на минулому Чемпіонаті Європи-2020, інформує Sport.ua.

Влітку спортивний редактор Фокусу підбив підсумки виступу української команди на Чемпіонаті Європи.