"Отличный актив". В ПСЖ продали более миллиона футболок Месси

Аргентинский футболист перешел в парижский клуб летом 2021 года и уже установил рекорд по проданным футболкам.

Парижский футбольный клуб ПСЖ продал около одного миллиона футболок с фамилией своего нападающего Лионеля Месси, сообщает Goal.com.

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Аргентинский футболист перешел в ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента. Ранее у него истек срок контракта с "Барселоной", за которую он выступал с 2000 года. Переход Месси в ПСЖ стал одним из самых значимых футбольных событий лета.

"Он — отличный актив. С коммерческой точки зрения, его влияние невероятно", — сказал директор ПСЖ по спонсорству Марк Армстронг.

Он также отметил, что спрос болельщиков на приобретение футболок парижского клуба существенно вырос.

"Мы считаем, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб, а в этом году будет еще лучше. Это определенно лучший запуск с точки зрения продаж, спрос на него вырос как минимум на 30-40%. Спрос был огромным. Если бы мы могли производить больше, мы бы продавали еще больше", — отметил менеджер.

В ПСЖ Лионель Месси в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

В августе Фокус рассказывал, что "Барселона" осталась должна Лионелю Месси 39 миллионов евро. Одной из причин, по которым клуб не смог подписать новый контракт со своей легендой стали финансовые трудности.

В конце ноября Лионель Месси в седьмой раз в карьере выиграл премию "Золотой Мяч", которая вручается лучшему футболисту Европы. Этот факт вызвал большое возмущение в футбольной среде, часть которой считает, что награду в 2021 году победу в премии "Золотой мяч" заслуживал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.