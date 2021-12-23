"Чудовий актив". У ПСЖ продали понад мільйон футболок Мессі

Аргентинський футболіст перейшов до паризького клубу влітку 2021 року і вже встановив рекорд з проданих футболок.

Паризький футбольний клуб ПСЖ продав близько мільйона футболок з прізвищем свого нападника Ліонеля Мессі, повідомляє Goal.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Аргентинський футболіст перейшов до ПСЖ минулого літа на правах вільного агента. Раніше він закінчив термін контракту з "Барселоною", за яку він виступав з 2000 року. Перехід Мессі до ПСЖ став однією з найзначніших футбольних подій літа.

"Він — відмінний актив. З комерційної точки зору, його вплив неймовірний", — сказав директор ПСЖ зі спонсорства Марк Армстронг.

Він також зазначив, що попит уболівальників на придбання футболок паризького клубу суттєво зріс.

"Ми вважаємо, що минулого року ми продали більше футболок, ніж будь-який інший клуб, а цього року буде ще краще. Це, безумовно, найкращий запуск з погляду продажів, попит на нього виріс як мінімум на 30-40%. Попит був величезним. "Якби ми могли виробляти більше, ми б продавали ще більше", — зазначив менеджер.

У ПСЖ Ліонель Мессі цього сезону провів 16 матчів, у яких забив шість голів і віддав п'ять результативних передач.

У серпні Фокус розповідав, що "Барселона" залишилася винна Ліонелю Мессі 39 мільйонів євро. Однією з причин, через які клуб не зміг підписати новий контракт зі своєю легендою, стали фінансові труднощі.

Наприкінці листопада Ліонель Мессі всьоме в кар'єрі виграв премію "Золотий М'яч", яка вручається найкращому футболісту Європи. Цей факт викликав велике обурення у футбольному середовищі, частина якого вважає, що у 2021 році перемогу в премії "Золотий м'яч" заслуговував нападник "Баварії" Роберт Левандовський.