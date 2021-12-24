Обучать и привозить иностранцев. Экс-главный тренер "Динамо" рассказал, как развить украинский футбол

По мнению Сергея Реброва, для роста украинского футбола необходимо начинать с самых низов, вплоть до квалификации детских тренеров.

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас тренирует эмиратский Аль-Айн, не видит в украинском футболе ни прогресса, ни регресса. Об этом он заявил в сюжете Youtube-канала "Бомбардир", отвечая на вопрос о состоянии украинского футбола.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кроме того, он убежден, что для глобального развития украинского футбола необходимо начинать с самых низов. Специалист отметил, что в футболе очень важна квалификация детских тренеров, а без нее украинские команды не смогут играть в "интересный футбол".

Также тренер считает, что в Украину необходимо привозить иностранных специалистов, которые имеют опыт в обучении тренеров.

"Я считаю, украинских тренеров нужно заставить проходить обучение", — заявил бывший тренер "Динамо".

По мнению Реброва, отсутствие прогресса также обусловлено оттоком иностранных футболистов.

"Когда я работа в Украинской Премьер-лиге, в каждом клубе был квалифицированный легионер. Сейчас тоже играет много иностранных футболистов, но, как по мне, их квалификация не достаточна, чтобы создавать конкуренцию топ-командам", — сказал Сергей Ребров.

Также он отметил, что в Украине футбол во многом зависит от политики. Экс-наставник киевлян заявил, что на сегодняшний день Президент Украины Владимир Зеленский интересуется футболом и уделяет ему достаточно внимания, а в этот спорт возвращаются люди, которые готовы вкладывать деньги в его развитие.

[ + – ] Сергей Ребров дал интервью YouTube-проекту "Бомбардир"

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по футболу вошла в топ-25 сборных мира, согласно обновленному рейтингу ФИФА.

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин думает, что нынешней наставник главной команды страны Александр Петраков не продержится на своей должно долго, а максимум летом его поменяют..