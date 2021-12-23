Среди сильнейших. Украина обошла Россию в рейтинге ФИФА

Украинская команда вошла в топ-25 сборных мира, согласно обновленному рейтингу ФИФА.

Сборная Украины по футболу заняла 25-е место в обновленном рейтинге национальных команд, который составляет ФИФА.

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В сравнении с обновлением рейтинга в ноябре, позиция нашей сборной не изменилась. Команда Александра Петракова уступает таким командам, как Чили, Сербия, Перу и Иран, но опережает такие сборные как Польша (27), Австрия (30), Чехия (31) и Россия (34).

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, которая опережает команду Бразилии. Замыкают топ-тройку действующие чемпионы мира и победители Лиги Наций УЕФА — сборная Франции. Отметим, что сборная Германии впервые за долгое время оказалась вне топ-10 мировых сборных — Бундестим заняла только 11-ю строчку.

№ Национальная сборная Количество баллов 1 Бельгия 1828.45 2 Бразилия 1826.35 3 Франция 1786.15 4 Англия 1755.52 5 Аргентина 1750.51 6 Италия 1740.77 7 Испания 1704.75 8 Португалия 1660.25 9 Дания 1654.24 10 Нидерланды 1653.73 25 Украина 1535.08 34 Россия 1493.92

Напомним, что в 2021 году сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по футболу, дойдя до 1/4 финала, где разгромно проиграла сборной Англии (0:4). После этого завершился контракт между Украинской ассоциацией футбола и главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В августе главную команду страны возглавил Александр Петраков, которому удалось выйти из группы в отборе на чемпионат мира-2022. Теперь сборную Украины ожидает матч плей-офф квалификации против сборной Шотландии. В случае победы, сборная Украины сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.

В ноябре УАФ утвердила Александра Петракова в статусе главного тренера сборной Украины по футболу. До конца отборочного цикла на ЧМ-2022 Петраков работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Фокус рассказывал, что сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Лиги Наций УЕФА в сезоне 2022/2023.