Среди сильнейших. Украина обошла Россию в рейтинге ФИФА
Украинская команда вошла в топ-25 сборных мира, согласно обновленному рейтингу ФИФА.
Сборная Украины по футболу заняла 25-е место в обновленном рейтинге национальных команд, который составляет ФИФА.
В сравнении с обновлением рейтинга в ноябре, позиция нашей сборной не изменилась. Команда Александра Петракова уступает таким командам, как Чили, Сербия, Перу и Иран, но опережает такие сборные как Польша (27), Австрия (30), Чехия (31) и Россия (34).
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, которая опережает команду Бразилии. Замыкают топ-тройку действующие чемпионы мира и победители Лиги Наций УЕФА — сборная Франции. Отметим, что сборная Германии впервые за долгое время оказалась вне топ-10 мировых сборных — Бундестим заняла только 11-ю строчку.
|
№
|
Национальная сборная
|
Количество баллов
|
1
|
Бельгия
|
1828.45
|
2
|
Бразилия
|
1826.35
|
3
|
Франция
|
1786.15
|
4
|
Англия
|
1755.52
|
5
|
Аргентина
|
1750.51
|
6
|
Италия
|
1740.77
|
7
|
Испания
|
1704.75
|
8
|
Португалия
|
1660.25
|
9
|
Дания
|
1654.24
|
10
|
Нидерланды
|
1653.73
|
25
|
Украина
|
1535.08
|
34
|
Россия
|
1493.92
Напомним, что в 2021 году сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по футболу, дойдя до 1/4 финала, где разгромно проиграла сборной Англии (0:4). После этого завершился контракт между Украинской ассоциацией футбола и главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В августе главную команду страны возглавил Александр Петраков, которому удалось выйти из группы в отборе на чемпионат мира-2022. Теперь сборную Украины ожидает матч плей-офф квалификации против сборной Шотландии. В случае победы, сборная Украины сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.
В ноябре УАФ утвердила Александра Петракова в статусе главного тренера сборной Украины по футболу. До конца отборочного цикла на ЧМ-2022 Петраков работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Ранее Фокус рассказывал, что сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Лиги Наций УЕФА в сезоне 2022/2023.