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Среди сильнейших. Украина обошла Россию в рейтинге ФИФА

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Сборная Украины рейтинг ФИФА
Фото: УАФ | Сборная Украины завершает 2021 год в топ-25 рейтинга ФИФА

Украинская команда вошла в топ-25 сборных мира, согласно обновленному рейтингу ФИФА.

Сборная Украины по футболу заняла 25-е место в обновленном рейтинге национальных команд, который составляет ФИФА.

В сравнении с обновлением рейтинга в ноябре, позиция нашей сборной не изменилась. Команда Александра Петракова уступает таким командам, как Чили, Сербия, Перу и Иран, но опережает такие сборные как Польша (27), Австрия (30), Чехия (31) и Россия (34).

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, которая опережает команду Бразилии. Замыкают топ-тройку действующие чемпионы мира и победители Лиги Наций УЕФА — сборная Франции. Отметим, что сборная Германии впервые за долгое время оказалась вне топ-10 мировых сборных — Бундестим заняла только 11-ю строчку.

Национальная сборная

Количество баллов

1

Бельгия

1828.45

2

Бразилия

1826.35

3

Франция

1786.15

4

Англия

1755.52

5

Аргентина

1750.51

6

Италия

1740.77

7

Испания

1704.75

8

Португалия

1660.25

9

Дания

1654.24

10

Нидерланды

1653.73

25

Украина

1535.08

34

Россия

1493.92

Напомним, что в 2021 году сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по футболу, дойдя до 1/4 финала, где разгромно проиграла сборной Англии (0:4). После этого завершился контракт между Украинской ассоциацией футбола и главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В августе главную команду страны возглавил Александр Петраков, которому удалось выйти из группы в отборе на чемпионат мира-2022. Теперь сборную Украины ожидает матч плей-офф квалификации против сборной Шотландии. В случае победы, сборная Украины сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.

В ноябре УАФ утвердила Александра Петракова в статусе главного тренера сборной Украины по футболу. До конца отборочного цикла на ЧМ-2022 Петраков работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Фокус рассказывал, что сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Лиги Наций УЕФА в сезоне 2022/2023.