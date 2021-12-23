Серед найсильніших. Україна обійшла Росію в рейтингу ФІФА

Українська команда увійшла до топ-25 збірних світу, згідно з оновленим рейтингом ФІФА.

Збірна України з футболу посіла 25 місце в оновленому рейтингу національних команд, який складає ФІФА.

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Порівняно з оновленням рейтингу в листопаді позиція нашої збірної не змінилася. Команда Олександра Петракова поступається таким командам, як Чилі, Сербія, Перу й Іран, але випереджає такі збірні як Польща (27), Австрія (30), Чехія (31) та Росія (34).

Очолює рейтинг збірна Бельгії, яка випереджає команду Бразилії. Замикають топтрійку чинні чемпіони світу та переможці Ліги Націй УЄФА — збірна Франції. Зазначимо, що збірна Німеччини вперше за довгий час опинилася поза топ-10 світовими збірними — Бундестім зайняла лише 11-й рядок.

№ Национальная сборная Количество баллов 1 Бельгия 1828.45 2 Бразилия 1826.35 3 Франция 1786.15 4 Англия 1755.52 5 Аргентина 1750.51 6 Италия 1740.77 7 Испания 1704.75 8 Португалия 1660.25 9 Дания 1654.24 10 Нидерланды 1653.73 25 Украина 1535.08 34 Россия 1493.92

Нагадаємо, що у 2021 році збірна України успішно виступила на чемпіонаті Європи з футболу, дійшовши до 1/4 фіналу, де розгромно програла збірній Англії (0:4). Після цього завершився контракт між Українською асоціацією футболу та головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. У серпні головну команду країни очолив Олександр Петраков, якому вдалося вийти з групи у відборі на чемпіонат світу-2022. Тепер на збірну України чекає матч плей-оф кваліфікації проти збірної Шотландії. У разі перемоги збірна України зіграє проти переможця пари Вельс — Австрія.

У листопаді УАФ затвердила Олександра Петракова в статусі головного тренера збірної України з футболу. До кінця відбіркового циклу на ЧС-2022 Петраков працював у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

Раніше Фокус розповідав, що збірна України дізналася своїх суперників за груповим етапом Ліги Націй УЄФА у сезоні 2022/2023.