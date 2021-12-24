Навчати та привозити іноземців. Ексголовний тренер "Динамо" розповів, як розвинути український футбол

На думку Сергія Реброва, для зростання українського футболу необхідно починати з низів, аж до кваліфікації дитячих тренерів.

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Сергій Ребров, який наразі тренує еміратський Аль-Айн, не бачить в українському футболі ані прогресу, ані регресу. Про це він заявив у сюжеті Youtube-каналу "Бомбардир", відповідаючи на запитання щодо стану українського футболу.

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Крім того, він переконаний, що для глобального розвитку українського футболу необхідно починати з низів. Фахівець зазначив, що у футболі дуже важливою є кваліфікація дитячих тренерів, а без неї українські команди не зможуть грати в "цікавий футбол".

Також тренер вважає, що в Україну необхідно привозити іноземних фахівців, які мають досвід навчання тренерів.

"Я вважаю, українських тренерів треба змусити проходити навчання", — заявив колишній тренер "Динамо".

На думку Реброва, відсутність прогресу також зумовлена відпливом іноземних футболістів.

"Коли я працював в Українській Прем'єр-лізі, у кожному клубі був кваліфікований легіонер. Зараз теж грає багато іноземних футболістів, але, як на мене, їхня кваліфікація не є достатньою, щоб створювати конкуренцію топкомандам", — сказав Сергій Ребров.

Також він зазначив, що в Україні футбол багато в чому залежить від політики. Екснаставник киян заявив, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський цікавиться футболом і приділяє йому достатньо уваги, а в цей спорт повертаються люди, які готові вкладати гроші в його розвиток.

[ + – ] Сергій Ребров дав інтерв'ю YouTube-проєкту "Бомбардир"

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