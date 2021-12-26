Уроки физкультуры в школе: каждый день и в новом формате. Министр спорта рассказал об изменениях

Президент Украины поручил увеличить число занятий физкультурой для школьников. В Министерстве молодежи и спорта согласны, и заверяют, что дети в будущем "через козла прыгать не будут".

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить количество уроков физкультуры в школах. В свою очередь Министерство молодежи и спорта рассчитывает, что такие занятия будут проводиться ежедневно. Об этом глава ведомства Вадим Гутцайт рассказал в интервью изданию "Слово и дело".

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По словам главы ведомства, в министерстве очень хотят, "чтобы физкультура была в школе каждый день". Гутцайт выразил мнение, что многие дети не развиты в физическом плане, у части из них есть риск ожирения. В связи с этим глава министерства считает, что необходимо "делать какие-то руханки" и менять постсоветские уроки для улучшения состояния здоровья учащихся.

"Помните, как мы прыгали через козла? Поэтому есть очень большое желание, чтобы действительно изменились уроки физкультуры, чтобы эти уроки были каждый день. Над этим вопросом мы вместе с Министерством образования и науки работаем, и президент поставил задачу, чтобы больше и чаще физкультура была в школе", – сказал Гутцайт.

Министр заявил, что изменится сам формат проведения уроков физкультуры — в частности, в будущем дети "через козла прыгать не будут".

"Есть много разных упражнений, подвижные игры, которые больше подходят для детей", – добавил Гутцайт.

Напомним, летом этого года Владимир Зеленский объявил о запуске программы "Здоровая Украина". Глава государства обратил внимание на тот факт, что наша страна находится на 115 месте в мире по показателю средней продолжительности жизни, поэтому украинцев необходимо привлекать к спорту.

Фокус писал о том, как в начале года Министерство образования и науки запустило общественное обсуждение проекта образовательной программы для 5-9 классов, куда входят такие курсы, как "Основы христианской этики" и "Библейская история и христианская этика".