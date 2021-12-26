Уроки фізкультури у школі: щодня та у новому форматі. Міністр спорту розповів про зміни

Президент України доручив збільшити кількість занять фізкультурою для школярів. У Міністерстві молоді та спорту згодні, і запевняють, що діти у майбутньому "через козла стрибати не будуть".

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання збільшити кількість уроків фізкультури у школах. У свою чергу Міністерство молоді та спорту розраховує, що такі заняття будуть проводитись щодня. Про це глава відомства Вадим Гутцайт розповів в інтерв'ю виданню "Слово та справа".

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За словами голови відомства, у міністерстві дуже хочуть, "щоб фізкультура була у школі щодня". Гутцайт висловив думку, що багато дітей не розвинені у фізичному плані, частина з них має ризик ожиріння. У зв'язку з цим глава міністерства вважає, що необхідно "робити якісь руханки" та змінювати пострадянські уроки для покращення стану здоров'я учнів.

"Пам'ятаєте, як ми стрибали через козла? Тому є дуже велике бажання, щоб дійсно змінилися уроки фізкультури, щоб ці уроки були щодня. Над цим питанням ми разом із Міністерством освіти і науки працюємо, і президент поставив завдання, щоби більше й частіше фізкультура була у школі", – сказав Гутцайт.

Міністр заявив, що зміниться сам формат проведення уроків фізкультури – зокрема, у майбутньому діти "через цапа стрибати не будуть".

"Є багато різних вправ, рухливі ігри, які найбільше підходять для дітей", – додав Гутцайт.

Нагадаємо, влітку цього року Володимир Зеленський оголосив про запуск програми "Здорова Україна". Голова держави звернув увагу на той факт, що наша країна знаходиться на 115-му місці у світі за показником середньої тривалості життя, тому українців необхідно залучати до спорту.

Фокус писав про те, як на початку року Міністерство освіти і науки запустило громадське обговорення проекту освітньої програми для 5-9 класів, куди входять такі курси, як "Основи християнської етики" та "Біблійна історія та християнська етика".