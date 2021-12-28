"Язык мой - враг мой". Футбольный клуб "Верес" оштрафовали за интервью на русском языке

Ровненский клуб сообщил о дисциплинарном наказании и пообещал полностью перейти на украинский язык.

Футбольный клуб "Верес" (Ровно) опубликовал официальное заявление относительно штрафных санкций, наложенных на клуб за интервью игроков после матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Верес".

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Футболисты отвечали на вопросы журналистов на русском языке, за что клуб понес наказание. Его детали не сообщаются.

"Отныне и впредь представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского", — отмечается в заявлении.

Исключение будет сделано только для граждан других стран, которые не владеют государственным языком.

Президент "Вереса" Иван Надеин отметил, что в команде появилась тенденция перехода на украинский язык.

"Моя личная позиция такова, что если у футболиста есть украинский паспорт, то публичные интервью, комментарии официальному телетранслятору и другим представителям СМИ он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им за это даже немного стыдно", — сказал Надеин.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львове избили музыканта, исполнявшего песни на русском языке. Мужчина пострадал из-за того, что в центре города решил записать ролик для популярного российского YouTube-канала "Вписка".

В ноябре в Киеве на почве языковой ненависти случился конфликт: на чемпиона по джиу-джитсу в заведении напал пьяный отдыхающий и нанес удар ножом в сердце.