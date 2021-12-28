"Язик мій — ворог мій". Футбольний клуб "Верес" оштрафували за інтерв'ю російською мовою

Рівненський клуб повідомив про дисциплінарне покарання та пообіцяв повністю перейти на українську мову.

Футбольний клуб "Верес" (Рівне) опублікував офіційну заяву щодо штрафних санкцій, накладених на клуб за інтерв'ю гравців після матчу 17-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Верес".

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Футболісти відповідали на запитання журналістів російською мовою, за що клуб покараний. Деталі цього не повідомляють.

"Відтепер і надалі представники народного клубу "Верес" даватимуть інтерв'ю та коментарі для ЗМІ тільки українською мовою. Для тих футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні, клуб готовий організувати курси з вивчення української", — зазначається в заяві.

Виняток буде зроблено лише для громадян інших країн, які не володіють державною мовою.

Президент "Вереса" Іван Надєїн зазначив, що в команді з'явилася тенденція до переходу українською мовою.

"Моя особиста позиція така, що якщо футболіст має український паспорт, то публічні інтерв'ю, коментарі офіційному телетранслятору й іншим представникам ЗМІ він повинен давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Зараз уже є тенденція, що їм за це навіть трохи соромно", — сказав Надєїн.

Раніше Фокус розповідав, що у Львові побили музиканта, який виконував пісні російською мовою. Чоловік постраждав через те, що в центрі міста вирішив записати ролик для популярного російського YouTube-каналу "Вписка".

У листопаді в Києві на ґрунті мовної ненависті стався конфлікт: на чемпіона з джиу-джитсу в закладі напав п'яний відпочивальник і завдав удару ножем у серце.