"Победой в Кубке УЕФА "Шахтер" прославил Бразилию". Президент "Днепра-1" раскритиковал донецкий клуб

По мнению Юрия Березы, победа "Шахтера" в Кубке УЕФА в 2009 году нивелировала значение для Украины из-за большого количества бразильцев в составе.

Президент спортивного клуба "Днепр-1" Юрий Береза поделился мнением о победе донецкого "Шахтера" в Кубке УЕФА в 2009 году. В интервью изданию FanDay, функционер выразил сомнение, что эта победа положительно повлияла на имидж Украины, отметив, что определяющую роль в еврокубковом успехе "Шахтера" сыграли бразильские футболисты.

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"До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе?

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА? Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны", — сказал Береза.

Отметим, что "Шахтер" стал обладателем второго по престижности европейского клубного турнира в 2009 году. В финале турнира донецкий клуб победил бременский "Вердер" со счетом 2:1. В стартовом составе "Шахтера" тогда вышло только три украинских футболиста: Андрей Пятов, Александр Кучер и Дмитрий Чигринский. На замену также вышли Алексей Гай и Александр Гладкий. За "Шахтер" забивали бразильцы Луис Адриано и Жадсон, ставший автором решающего гола в овертайме. Примечательно, что это был последний розыгрыш Кубка УЕФА в истории. Начиная с сезона 2009/2010 вместо него УЕФА начала проводить турнир под названием Лига Европы.

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