"Перемогою в Кубку УЄФА "Шахтар" прославив Бразилію". Президент "Дніпра-1" розкритикував донецький клуб

На думку Юрія Берези, перемога "Шахтаря" в Кубку УЄФА в 2009 році нівелювала значення для України через велику кількість бразильців у складі.

Президент спортивного клубу "Дніпро-1" Юрій Береза поділився думкою про перемогу донецького "Шахтаря" в Кубку УЄФА в 2009 році. В інтерв'ю виданню FanDay функціонер висловив сумнів, що ця перемога позитивно вплинула на імідж України, зазначивши, що визначальну роль в єврокубковому успіху "Шахтаря" відіграли бразильські футболісти.

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"До 2014 року в Україні було чотири супергранди, навіть запасним яких могли позаздрити багато європейських клубів. Більшість футболістів просто гріла лавку цих клубів, без найменшого шансу проявити себе, але, при цьому, вони були мільйонерами. Хто від цього виграв? Які досягнення були в цей період в українському футболі?

"Шахтар" виграв Кубок УЄФА? Цим він прославив Бразилію з огляду на кількість легіонерів із цієї країни", — сказав Береза.

Зазначимо, що "Шахтар" став володарем другого за престижністю європейського клубного турніру в 2009 році. У фіналі турніру донецький клуб переміг бременський "Вердер" із рахунком 2:1. У стартовому складі "Шахтаря" тоді вийшло лише три українські футболісти: Андрій Пятов, Олександр Кучер і Дмитро Чигринський. На заміну також вийшли Олексій Гай та Олександр Гладкий. За "Шахтар" забивали бразильці Луїс Адріану та Жадсон, який став автором вирішального гола в овертаймі. Цікаво, що це був останній розіграш Кубка УЄФА в історії. Починаючи із сезону 2009/2010, замість нього УЄФА почала проводити турнір під назвою Ліга Європи.

Раніше Фокус розповідав про те, що ексголовного тренера "Шахтаря" Мірча Луческу, який нині очолює київське "Динамо", було визнано найкращим тренером УПЛ у 2021 році. Він випередив Віктора Скрипника із "Зорі" й Ігора Йовичевича з "Дніпра-1".

Мірча Луческу в інтерв'ю румунським ЗМІ також розповів про початок своєї роботи у "Шахтарі": за його словами, Рінат Ахметов більше цікавився боксом, ніж футболом.