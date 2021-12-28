Первый громкий трансфер зимы: Ферран Торрес перешел в "Барселону" из "Ман Сити" за 55 млн евро

Дополнительные 10 млн евро клуб из Каталонии выплатит манчестерским шейхам, если в ближайшие годы Торрес получит "Золотой мяч" или выиграет Лигу чемпионов.

Игрок сборной Испании по футболу 21-летний Ферран Торрес заключил соглашение с каталонской "Барселоной" сроком на 5,5 лет. Новая клаусула на следующий трансфер испанца составляет 1 млрд евро. Об этом сообщает Marca.

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Презентация нового игрока состоится 3 января. Испанские медиа пишут о том, что этот трансфер обошелся руководству сине-гранатовых в 55 млн евро. Рассчитываться с "Манчестер Сити" каталонский клуб планирует частями, начиная с лета следующего года.

По контракту "Сити" также может получить существенный бонус. Дополнительные 10 млн евро клуб из столицы Каталонии выплатит манчестерским шейхам, если в ближайшие годы Торрес станет обладателем "Золотого мяча" или выиграет с "Барсой" Лигу чемпионов.

[ + – ] Ферран Торрес

В 2020 году "Манчестер Сити" заплатил за переход атакующего игрока "Валенсии" 28 млн евро. В Англии он выходил на поле в 43 матчах и огорчал голкиперов соперников 16 раз.

Чтобы игрок не ушел бесплатно, как в случае с переходом Лионеля Месси в "ПСЖ", менеджеры сине-гранатовых прописали 1 млрд евро отступных в его контракте.

Ферран Торрес — игрок стартового состава своей сборной. При нынешнем наставнике "Фурии роха" Луисе Энрике воспитанник галисийского футбола забил больше, чем остальные его соотечественники, которые сейчас вызываются в национальную команду.

Ранее Фокус сообщал, что фан-магазины французского "ПСЖ" продали больше миллиона футболок с именем Месси на спине. Аргентинец пополнил состав французского топ-клуба летом 2021-го и уже установил рекорд по количеству проданных футболок.