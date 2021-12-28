Перший гучний трансфер зими: Ферран Торрес перейшов у "Барселону" з "Ман Сіті" за 55 млн євро

Додаткові 10 млн євро клуб із Каталонії виплатить манчестерським шейхам, якщо найближчими роками Торрес отримає "Золотий м'яч" або виграє Лігу чемпіонів.

Гравець збірної Іспанії з футболу 21-річний Ферран Торрес уклав угоду з каталонською "Барселоною" на 5,5 років. Нова клаусула на наступний трансфер іспанця становить 1 млрд євро. Про це повідомляє Marca.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Презентація нового гравця відбудеться 3 січня. Іспанські медіа пишуть про те, що цей трансфер коштував керівництву синьо-гранатових 55 млн євро. Розраховуватись із "Манчестер Сіті" каталонський клуб планує частинами, починаючи з літа наступного року.

За контрактом "Сіті" також може отримати суттєвий бонус. Додаткові 10 млн євро клуб зі столиці Каталонії виплатить манчестерським шейхам, якщо найближчими роками Торрес стане володарем "Золотого м'яча" або виграє з "Барсою" Лігу чемпіонів.

[ + – ] Ферран Торрес

У 2020 році "Манчестер Сіті" заплатив за перехід атакувального гравця "Валенсії" 28 млн євро. В Англії він виходив на поле у 43 матчах і засмучував голкіперів суперників 16 разів.

Щоб гравець не пішов безкоштовно, як у випадку з переходом Ліонеля Мессі в ПСЖ, менеджери синьо-гранатових прописали 1 млрд євро відступних у його контракті.

Ферран Торрес — гравець стартового складу своєї збірної. За нинішнього наставника "Фурії Роха" Луїса Енріке вихованець галісійського футболу забив більше, ніж решта його співвітчизників, які зараз викликаються до національної команди.

Раніше Фокус повідомляв, що фан-магазини французького "ПСЖ" продали понад мільйон футболок з ім'ям Мессі на спині. Аргентинець поповнив склад французького топклубу влітку 2021-го та вже встановив рекорд за кількістю проданих футболок.