Зеленый свет для Усика. Промоутер рассказал, почему бой Уайт - Фьюри может сорваться

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC запросил у Top Rank самый большой гонорар в своей карьере.

Один из самых крупных промоутеров в мире Боб Арум рассказал о том, почему поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт — Тайсон Фьюри может не состояться. Об этом 90-летний промоутер сообщил в эфире YouTube-канала iFL TV.

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По словам Боба Арума, Диллиан Уайт хочет непомерно высокий гонорар, несмотря на солидное предложение от компании Top Rank, которой руководит Арум и которая ведет дела Тайсона Фьюри.

"Вообще-то, в США никто и не слышал о Диллиане Уайте. Мы предложили ему выгодную сделку: он получит 25%, то есть, гарантированные 5-5,5 млн долларов. Но Уайт хочет получить больше 10 миллионов за этот бой. Не знаю, о чем он говорит. Ведь если посмотреть, сколько он зарабатывал в течение всей карьеры, то можно понять, что это были бы самые большие его деньги", — считает Боб Арум.

[ + – ] Боб Арум о поединке Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт

Промоутер считает, что такой позицией Уайт заранее ставит себя в проигрышное положение. А Тайсон Фьюри может просто защитить пояс журнала The Ring и готовиться к бою с победителем пары Энтони Джошуа — Александр Усик, реванш которой запланирован весной 2022 года.

Но ситуация может резко измениться. Как ранее сообщал Фокус, существует вариант, при котором Энтони Джошуа откажется от реванша с Усиком, чтобы встретиться с победителем боя Усик — Фьюри, который может определить абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В случае, если бой Диллиан Уайт — Тайсон Фьюри сорвется и при согласии Энтони Джошуа, помешать встрече Усика и Фьюри может только форс-мажор.

Ранее мы рассказывали, что WBC назначила Диллиана Уайта официальным претендентом на чемпионский поединок против Тайсона Фьюри. "Цыганский король" владеет поясом с февраля 2020 года, когда он победил Деонтея Уайлдера. В октябре 2021-го Фьюри защитил титул, победив Уайлдера нокаутом.