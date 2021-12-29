Зелене світло для Усика. Промоутер розповів, чому бій Вайт-Ф'юрі може зірватися

Претендент на титул чемпіона світу за версією WBC запросив Top Rank найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Один із найбільших промоутерів у світі Боб Арум розповів про те, чому поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт — Тайсон Ф'юрі може не відбутися. Про це 90-річний промоутер повідомив в ефірі YouTube каналу iFL TV.

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За словами Боба Арума, Ділліан Вайт хоче надмірно високий гонорар, незважаючи на солідну пропозицію від компанії Top Rank, якою керує Арум і яка веде справи Тайсона Ф'юрі.

"Взагалі-то, в США ніхто й не чув про Ділліана Вайта. Ми запропонували йому вигідну угоду: він отримає 25%, тобто гарантовані 5-5,5 млн доларів. Але Вайт хоче отримати понад 10 мільйонів за цей бій. Не знаю, про що він каже. Адже якщо подивитися, скільки він заробляв протягом усієї кар'єри, то можна зрозуміти, що це були б найбільші його гроші", — вважає Боб Арум.

[ + – ] Боб Арум про поєдинок Тайсон Ф'юрі — Ділліан Вайт

Промоутер вважає, що такою позицією Вайт наперед ставить себе в програшне становище. А Тайсон Ф'юрі може просто захистити пояс журналу The Ring і готуватися до бою з переможцем пари Ентоні Джошуа — Олександр Усик, реванш якої запланований навесні 2022 року.

Але ситуація може різко змінитися. Як раніше повідомляв Фокус, існує варіант, за якого Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком, щоб зустрітися з переможцем бою Усик — Ф'юрі, який може визначити абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. У випадку, якщо бій Ділліан Вайт — Тайсон Ф'юрі зірветься і за згодою Ентоні Джошуа, завадити зустрічі Усика та Ф'юрі може лише форс-мажор.

Раніше ми розповідали, що WBC призначила Ділліана Вайта офіційним претендентом на чемпіонський поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" володіє поясом із лютого 2020 року, коли він переміг Деонтея Вайлдера. У жовтні 2021-го Ф'юрі захистив титул, перемігши Вайлдера нокаутом.