Тату - табу. Футболистов сборной Китая обяжут вывести татуировки

Министерство спорта Китая угрожает недопуском к играм за национальную сборную футболистам, которые имеют татуировки.

Китайские футболисты могут столкнуться с проблемами из-за татуировок на их телах. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на mathrubhumi.com.

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Министерство спорта Китая обязало спортсменов не наносить татуировки либо же избавиться от них, если таковые есть на теле. Согласно постановлению, главным тренерам национальных команд теперь запрещается вызывать футболистов в молодежные сборные (до 20 лет), если у них есть татуировки.

Ранее для тех, у кого были нанесены татуировки, действовало более мягкое правило: в 2018 году китайские власти запретили спортсменам демонстрировать тату, обязав их носить специальные рукава, которые закрывали нательную живопись.

Отметим, что Китай готовится принимать зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Эта Олимпиада уже сопровождается скандалом: в начале декабря США объявили дипломатический бойкот Играм в Китае из-за "концлагерей и принудительной стерилизации уйгуров". Помимо США, в поддержку дипломатического бойкота высказались и такие страны как Австралия, Канада и Великобритания.

Кроме того, китайское правительство оказалось в центре скандала из-за исчезновения теннисистки Пэн Шуай. Она опубликовала пост в одной из китайских соцсетей, в котором рассказала о факте сексуального насилия над ней со стороны одного из китайски чиновников. После этого девушка перестала выходить на связь, а глава WTA Стив Саймон пригрозил Китаю увести из страны все турниры под эгидой организации. Позже спортсменка вышла на связь и пообщалась с президентом МОК Томасом Бахом, заверив, что она находится в безопасности.