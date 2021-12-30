Тату – табу. Футболістів збірної Китаю зобов'яжуть вивести татуювання

Міністерство спорту Китаю погрожує недопуском до ігор за національну збірну футболістам, які мають татуювання.

Китайські футболісти можуть зіткнутися з проблемами через татуювання на їхніх тілах. Про це повідомляє Xsport з посиланням на mathrubhumi.com.

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Міністерство спорту Китаю зобов'язало спортсменів не наносити татуювання або позбутися їх, якщо такі є на тілі. Згідно з ухвалою, головним тренерам національних команд тепер забороняється викликати футболістів у молодіжні збірні (до 20 років), якщо в них є татуювання.

Раніше для тих, у кого було нанесено татуювання, діяло м'якше правило: у 2018 році китайська влада заборонила спортсменам демонструвати тату, зобов'язавши їх носити спеціальні рукави, які закривали натільний живопис.

Зазначимо, що Китай готується приймати зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого. Ця Олімпіада вже супроводжується скандалом: на початку грудня США оголосили дипломатичний бойкот Іграм у Китаї через "концтабори та примусову стерилізацію уйгурів". Крім США, на підтримку дипломатичного бойкоту висловилися такі країни як Австралія, Канада та Великобританія.

Крім того, китайський уряд опинився в центрі скандалу через зникнення тенісистки Пен Шуай. Вона опублікувала пост в одній із китайських соцмереж, у якому розповіла про факт сексуального насильства над нею з боку одного з китайських чиновників. Після цього дівчина перестала виходити на зв'язок, а глава WTA Стів Саймон пригрозив Китаю вивести з країни всі турніри під егідою організації. Пізніше спортсменка вийшла на зв'язок і поспілкувалася з президентом МОК Томасом Бахом, запевнивши, що вона перебуває в безпеці.