"Снаряд убил собаку, негде было жить": Чемпионка мира из Украины объяснила, почему уехала в Россию

В дом родителей четырехкратной чемпионки мира по шашкам Дарьи Ткаченко попал снаряд, несколько дней семья жила в подвале. Чиновники в Киеве говорили, что выделят спортсменке жилье, но обещания остались на бумаге.

Четырехкратная чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко вынуждена была уехать из Украины в Россию и в 2016 году получить паспорт этой страны. Об этом она рассказала в интервью спортивному журналисту Дмитрию Нагорному, которое опубликовано в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ткаченко призналась, что в Киеве ей было негде жить. Квартиру в столице ей обещало выделить жилищное управление по ходатайству Министерства молодежи и спорта, а также Верховной Рады Украины.

"Мне просто негде было жить в Киеве. В 2014 году пришла война, город в котором живут мои родители на Донбассе, был частично разрушен, как и наш дом, который также пострадал. При обстреле из самолета снаряд убил нашу собаку, что было особенно досадно. Проведя несколько дней в подвале, родители решили покинуть дом и уехали к родственникам в Краснодарский край", – вспомнила чемпионка.

[ + – ] Ткаченко не могла выехать за границу с украинским паспортом

В 2015 году она приехала в Россию. Ткаченко с украинским паспортом пыталась выехать за границу. Девушка обращалась в посольства Франции и Испании, но ей постоянно отказывали.

"Позже на входе в посольство мне сказали, что за все время конфликта между странами ни одному человеку с украинским паспортом визу не дали. Встал вопрос решения простых административных моментов, и в 2016 году у меня появился российский паспорт", – призналась девушка.

Чемпионка понимала, что из-за войны между Украиной и Россией ее поступок вызовет резонанс. Поэтому в РФ она отошла от спорта и не участвовала ни в классическом чемпионате России, ни в чемпионате мира 2016 года. Некоторое время она работала "на разных, в чем-то обычных работах".

[ + – ] В России спортсменка отошла от спорта

По словам Ткаченко, в сентябре этого года она вышла из федерации шашек России.

Украинская федерация предложила "умолять на коленях"

Чемпионка рассказала, как прошел международный турнир Polish Open в Польше, который имел статус Кубка мира по шашкам и проходил с 11 по 17 декабря прошлого года. Ткаченко играла под флагом Украины.

[ + – ] Ткаченко не требовала от государства денег, чтобы поехать на чемпионат в Польше

"Иван Антоненко, назвав себя серым кардиналом федерации шашок Украины, настойчиво уверял меня, что необходимо на коленях умолять президента федерации Анатолия Яценко о помощи, и тогда, возможно судьба будет ко мне благосклонна. Яценко возглавляет шашечную федерацию Украины, и подача заявки является его прямой обязанностью. Мне совершенно не понятна идея подобного циркачества, никто не имеет права унижать людей", – подчеркнула она.

Спортсменка добавила, что не претендовала на государственное финансирование этой поездки, хотя, по ее словам, более десяти человек из Украины приехали на этот чемпионат и Министерство спорта помогало им оплатить командировку.

"Я просила просто включить меня в заявку и очень хотела, чтобы рядом со мной стоял наш флаг", – добавила Ткаченко.

Вопросы патриотизма

В интервью с Нагорным чемпионка мира коснулась темы патриотизма и привела пример экс-тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, который сейчас тренирует футбольный клуб "Дженоа".

"Недавно они играли внутренний матч с такой же итальянской командой, и в принципе особого статуса эта игра не имела. На трибуны приходили зрители с украинскими флагами, они искренне всю игру болели. Болели за Шевченко! Повторюсь, в чемпионате Италии, где играют две итальянские команды. Это самая высокая степень патриотизма: человек достиг всемирного признания, максимально реализовал свой потенциал игрока, его ценят и уважают как выдающуюся личность, и это уважение в определенной степени распространяется на всю страну", – сказала она.

Чемпионка по шашкам удивилась, почему в Украине принято называть патриотами "простых невежд, которые бесцеремонно оскорбляют другие народы, культуры и языки".

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре прошлого года внес в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре получения паспорта РФ для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Фокус также писал, как лидер так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин обещал всем жителям временно оккупированных районов Донбасса российское гражданство.