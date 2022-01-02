"Снаряд убив собаку, не було де жити": Чемпіонка світу з України пояснила, чому поїхала до Росії

До будинку батьків чотириразової чемпіонки світу з шашок Дарії Ткаченко потрапив снаряд, кілька днів сім'я мешкала у підвалі. Чиновники у Києві говорили, що виділять спортсменці житло, але обіцянки залишились на папері.

Чотириразова чемпіонка світу з шашок Дар'я Ткаченко змушена була виїхати з України до Росії та у 2016 році отримати паспорт цієї країни. Про це вона розповіла в інтерв'ю спортивному журналісту Дмитру Нагорному, яке опубліковано у Facebook.

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Ткаченко зізналася, що у Києві їй не було де жити. Квартиру у столиці їй обіцяло виділити житлове управління за клопотанням Міністерства молоді та спорту, а також Верховної Ради України.

"Мені просто ніде було жити в Києві. У 2014 році прийшла війна, місто в якому живуть мої батьки на Донбасі, було частково зруйноване, як і наш будинок, який також постраждав. При обстрілі з літака снаряд убив нашого собаку, що було особливо прикро. Провівши кілька днів у підвалі, батьки вирішили залишити будинок і поїхали до родичів у Краснодарський край", – згадала чемпіонка.

[ + – ] Ткаченко не могла виїхати за кордон із українським паспортом

2015 року вона приїхала до Росії. Ткаченко із українським паспортом намагалася виїхати за кордон. Дівчина зверталася до посольств Франції та Іспанії, але їй постійно відмовляли.

"Пізніше на вході в посольство мені сказали, що за весь час конфлікту між країнами жодній людині з українським паспортом візу не дали. Постало питання вирішення простих адміністративних моментів, і в 2016 році у мене з'явився російський паспорт", – зізналася дівчина.

Чемпіонка розуміла, що через війну між Україною та Росією її вчинок викличе резонанс. Тому в РФ вона відійшла від спорту і не брала участі ні в класичному чемпіонаті Росії, ні в чемпіонаті світу 2016 року. Деякий час вона працювала "на різних, у чомусь звичайних роботах".

[ + – ] У Росії спортсменка відійшла від спорту

За словами Ткаченка, у вересні цього року вона вийшла із федерації шашок Росії.

Українська федерація запропонувала "умовляти на колінах"

Чемпіонка розповіла, як пройшов міжнародний турнір Polish Open у Польщі, який мав статус Кубка світу з шашок та проходив з 11 по 17 грудня минулого року. Ткаченко грала під прапором України.

[ + – ] Ткаченко не вимагала від держави грошей, щоби поїхати на чемпіонат у Польщі

"Іван Антоненко, назвавши себе сірим кардиналом федерації шашок України, наполегливо запевняв мене, що необхідно на колінах благати президента федерації Анатолія Яценка про допомогу, і тоді, можливо, доля буде до мене прихильною. Яценко очолює шашкову федерацію України, і подача заявки є його прямою обов'язком. Мені абсолютно не зрозуміла ідея подібного циркацтва, ніхто не має права принижувати людей", – наголосила вона.

Спортсменка додала, що не претендувала на державне фінансування цієї поїздки, хоча, за її словами, понад десять людей з України приїхали на цей чемпіонат, і Міністерство спорту допомагало їм сплатити відрядження.

"Я просила просто включити мене до заявки і дуже хотіла, щоб поряд зі мною стояв наш прапор", – додала Ткаченко.

Питання патріотизму

В інтерв'ю з Нагорним чемпіонка світу торкнулася теми патріотизму та навела приклад екс-тренера національної збірної України з футболу Андрія Шевченка, який зараз тренує футбольний клуб "Дженоа".

"Нещодавно вони грали внутрішній матч із такою самою італійською командою, і в принципі особливого статусу ця гра не мала. На трибуни приходили глядачі з українськими прапорами, вони щиро всю гру вболівали. Вболівали за Шевченка! Повторюся, у чемпіонаті Італії, де грають дві італійські команди. Це найвищий ступінь патріотизму: людина досягла всесвітнього визнання, максимально реалізувала свій потенціал гравця, його цінують і поважають як визначну особистість, і ця повага певною мірою поширюється на всю країну", – сказала вона.

Чемпіонка з шашок здивувалася, чому в Україні прийнято називати патріотами "простих неуків, які безцеремонно ображають інші народи, культури та мови".

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у грудні минулого року вніс до Держдуми законопроект про спрощену процедуру отримання паспорта РФ для громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Фокус також писав, як лідер так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін обіцяв усім жителям тимчасово окупованих районів Донбасу російське громадянство.