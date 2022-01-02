Сказали "умолять на коленях". Чемпионка, вернувшаяся из РФ, — об отношении в Украине

Четырехкратная чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко сообщила, что назвавшийся "серым кардиналом" федерации шашок Украины Иван Антоненко настойчиво заставлял ее просить о помощи.

Руководство федерации шашок Украины нужно было "умолять на коленях", чтобы они дали возможность выступать под флагом государства. Об этом четырехкратная чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко сообщила в интервью спортивному журналисту Дмитрию Нагорному, текст которого доступен в Facebook.

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На международном турнире Polish Open в Польше, который проходил с 11 по 17 декабря прошлого года, Ткаченко удалось выступить под украинским флагом, но перед этим пришлось преодолеть ряд унижений.

Назвавшийся "серым кардиналом" федерации шашок Украины Иван Антоненко настойчиво уверял спортсменку в необходимость на коленях умолять президента федерации Анатолия Яценко о помощи, заявила она.

"И тогда, возможно судьба будет ко мне благосклонна. Яценко возглавляет шашечную федерацию Украины, и подача заявки является его прямой обязанностью. Мне совершенно не понятна идея подобного циркачества, никто не имеет права унижать людей, абсолютно любой человек имеет право на сохранение человеческого достоинства, если мы стремимся к Европе и уважаем конвенцию о правах человека. Ну а здесь прямым текстом несколько раз прозвучало предложение упасть в ноги и умолять", – подчеркнула Ткаченко.

При этом чемпионка не претендовала на то, чтобы ее участие в чемпионате спонсировало украинское Министерство по делам молодежи и спорта. На турнире в Польше украинка показала самый лучший результат в женском зачете.

Отметим, что чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко вынуждена была уехать из Украины в Россию и в 2016 году получить паспорт этой страны. Украинские чиновники обещали предоставить ей жилье в Киеве, но по факту этого не произошло.

Фокус уже писал, что президент России Владимир Путин в декабре прошлого года внес в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре получения паспорта РФ для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.