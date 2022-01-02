Сказали "благати на колінах". Чемпіонка, яка повернулася з РФ, — про ставлення в Україні

Чотириразова чемпіонка світу з шашок Дар'я Ткаченко повідомила, що шашок України Іван Антоненко, який назвався "сірим кардиналом" федерації, наполегливо змушував її просити про допомогу.

Керівництво федерації шашок України потрібно було благати на колінах, щоб вони дали можливість виступати під прапором держави. Про це чотириразова чемпіонка світу з шашок Дар'я Ткаченко повідомила в інтерв'ю спортивному журналісту Дмитру Нагорному, текст якого доступний у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

На міжнародному турнірі Polish Open у Польщі, який проходив з 11 по 17 грудня минулого року, Ткаченкові вдалося виступити під українським прапором, але перед цим довелося подолати низку принижень.

Іван Антоненко, який назвався "сірим кардиналом" федерації шашок України, наполегливо запевняв спортсменку в необхідності на колінах благати президента федерації Анатолія Яценка про допомогу, заявила вона.

"І тоді, можливо, доля буде до мене прихильною. Яценко очолює шашкову федерацію України, і подача заявки є його прямим обов'язком. Мені абсолютно не зрозуміла ідея подібного циркацтва, ніхто не має права принижувати людей, абсолютно будь-яка людина має право на збереження людської гідності, якщо ми прагнемо Європи і поважаємо конвенцію про права людини. Ну а тут прямим текстом кілька разів прозвучала пропозиція впасти в ноги і благати", – наголосила Ткаченко.

При цьому чемпіонка не претендувала на те, щоб її участь у чемпіонаті спонсорувало українське Міністерство у справах молоді та спорту. На турнірі у Польщі українка показала найкращий результат у жіночому заліку.

Зазначимо, що чемпіонка світу з шашок Дар'я Ткаченко змушена була виїхати з України до Росії та у 2016 році отримати паспорт цієї країни. Українські чиновники обіцяли надати їй житло у Києві, але за фактом цього не сталося.

Фокус уже писав, що президент Росії Володимир Путін у грудні минулого року вніс до Держдуми законопроект про спрощену процедуру отримання паспорта РФ для громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.