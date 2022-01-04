Сменил бутсы на удочку. Экс-футболист "Реала" удивил болельщиков новой профессией (видео)

Победитель Лиги чемпионов нашел себя в новом деле, которое не имеет ничего общего с футболом.

Португальский футболист Фабиу Коэнтрау стал профессиональным рыбаком. Об этом игрок рассказал в сюжете португальского YouTube-канала Empower Brands Channel.

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33-летний футболист отважился на радикальные перемены после завершения игровой карьеры. Ранее он уже объявлял об уходе из футбола, но затем вернулся, чтобы помочь португальскому "Риу Аве". По завершении сезона Коэнтрау во второй раз заявил о том, что вешает бутсы на гвоздь. Теперь его жизнь сосредоточена на ловле рыбы в промышленных масштабах.

Коэнтрау признается, что рыбалка всегда сопровождала его по жизни и он понимал, чем займется, когда завершится его футбольная карьера.

"Эта работа подходит и для новых поколений. У моего отца была лодка, он ловил рыбу и я всегда ходил с ним в детстве. Моя жизнь была морем … морем и рыбалкой. Конечно, я знал, что футбол когда-нибудь закончится и я должен выбрать новое направление в своей жизни. И мое счастье — эта лодка, и это та жизнь, которую я хочу вести", — заявил бывший футболист сборной Португалии.

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Фабио Коэнтрау имеет приятельские отношения с Криштиану Роналду, однако их пути разошлись после того, как защитник покинул Мадрид.

В составе "Реала" Фабиу Коэнтрау выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2013/2014), чемпионат Испании (2011/2012), Суперкубок УЕФА (2014) и клубный чемпионат мира (2014). В составе сборной Португалии Коэнтрау доходил до полуфинала чемпионата Европы в 2012 году.

Помимо "Реала", Коэнтрау выступал за такие команды, как "Риу Аве", "Бенфика", "Насьонал", "Сарагоса", "Монако" и "Спортинг" Лиссабон.

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