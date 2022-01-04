Змінив бутси на вудку. Екс-футболіст "Реала" здивував уболівальників новою професією (відео)

Переможець Ліги чемпіонів знайшов себе у новій справі, яка не має нічого спільного з футболом.

Португальський футболіст Фабіу Коентрау став професійним рибалкою. Про це гравець розповів у сюжеті португальського YouTube-каналу Empower Brands Channel.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

33-річний футболіст наважився на радикальні зміни після завершення ігрової кар'єри. Раніше він уже оголошував про відхід з футболу, але потім повернувся, щоб допомогти португальському "Ріу Аве". По завершенні сезону Коентрау вдруге заявив, що вішає бутси на цвях. Тепер його життя зосереджено на ловлі риби у промислових масштабах.

Коентрау зізнається, що рибалка завжди супроводжувала його життям і він розумів, чим займеться, коли завершиться його футбольна кар'єра.

"Ця робота підходить і для нових поколінь. У мого батька був човен, він ловив рибу і я завжди ходив з ним у дитинстві. Моє життя було морем... морем і рибалкою. Звичайно, я знав, що футбол колись закінчиться і я повинен вибрати новий напрямок у своєму житті. І моє щастя — цей човен, і це те життя, яке я хочу вести", — заявив колишній футболіст збірної Португалії.

[ + – ] Фабіу Коентрау показав свою нову роботу

Фабіо Коентрау має приятельські стосунки з Кріштіану Роналду, проте їхні шляхи розійшлися після того, як захисник покинув Мадрид.

У складі "Реала" Фабіу Коентрау вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (2013/2014), чемпіонат Іспанії (2011/2012), Суперкубок УЄФА (2014) та клубний чемпіонат світу (2014). У складі збірної Португалії Коентрау доходив до півфіналу чемпіонату Європи у 2012 році.

Крім "Реала", Коентрау виступав за такі команди, як "Ріу Аве", "Бенфіка", "Насьонал", "Сарагоса", "Монако" та "Спортінг" Лісабон.

Раніше Фокус розповідав, що легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз продав особняк і втратив гроші. Валлієць розлучився з нерухомістю на 950 тисяч євро дешевшим, ніж планував.