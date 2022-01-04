"Это новые эмоции". Гвоздик рассказал об опыте употребления наркотиков

Экс-чемпион мира по боксу считает, что алкоголь более опасен, чем марихуана.

Украинский экс-боксер-профессионал, выступавший в полутяжелом весе, Александр Гвоздик рассказал, что неоднократно пробовал легкие наркотики. Он считает, что "спортсмены тоже люди", а его отношение к легким наркотикам нормальное.

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Об этом бронзовый призер Олимпийских игр в 2012 году заявил в ходе интервью Youtube-каналу "Остров".

По мнению экс-боксера, проблемы начинаются, когда люди используют наркотики чрезмерно. В интервью он объяснил, что считает наркотики злом. Кроме того, Гвоздик добавил, что пробовать наркотики не советует.

В сатирическом ключе бывший спортсмен заявил, что, употребив наркотики состояние не такое же и плохое.

Цитируя слова мудреца, Александр Гвоздик рассказал, что для того, чтобы победить наркотики, "нужно сделать их доступными и менее вредными".

Бывший боксер подчеркнул, что речь идет именно о марихуане.

[ + – ] Интервью Александра Гвоздика о наркотиках

"Наркотики – это интересно. Это новые эмоции", — объяснил он.

В ходе интервью, Александр Гвоздик объяснил, что если употребить наркотики один раз, то рано или поздно мозг захочет это повторить.

"В Северной Корее, например, марихуана разрешена, а алкоголь запрещен. Я не думаю, что они там живут несчастно, потому что им не известна альтернатива. Я считаю, что алкоголь более опасен, чем марихуана".

Подбивая итог, бывший боксер заявил, что для того, чтобы "не попасться на крючок" наркотиков, нужно быть сильным человеком.

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