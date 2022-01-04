"Це нові емоції". Гвоздик розповів про досвід вживання наркотиків

Ексчемпіон світу з боксу вважає, що алкоголь небезпечніший, ніж марихуана.

Український ексбоксер-професіонал, який виступав у напівважкій вазі, Олександр Гвоздик розповів, що неодноразово куштував легкі наркотики. Він вважає, що "спортсмени теж люди", а його ставлення до легких наркотиків є нормальним.

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Про це бронзовий призер Олімпійських ігор у 2012 році заявив у процесі інтерв'ю Youtube-каналу "Острів".

На думку ексбоксера, проблеми починаються, коли люди вживають наркотики надмірно. В інтерв'ю він пояснив, що вважає наркотики злом. Крім того, Гвоздик додав, що пробувати наркотики не радить.

У сатиричному ключі колишній спортсмен заявив, що, вживши наркотики, стан не такий вже й поганий.

Цитуючи слова мудреця, Олександр Гвоздик розповів, що для того, щоб перемогти наркотики, "потрібно зробити їх доступними та менш шкідливими".

Колишній боксер наголосив, що йдеться саме про марихуану.

[ + – ] Інтерв'ю Олександра Гвоздика про наркотики

"Наркотики — це цікаво. Це нові емоції", — пояснив він.

Під час інтерв'ю Олександр Гвоздик пояснив, що якщо вживати наркотики один раз, то рано чи пізно мозок захоче це повторити.

"У Північній Кореї, наприклад, марихуана дозволена, а алкоголь заборонений. Я не думаю, що вони там живуть нещасно, бо їм не відома альтернатива. Я вважаю, що алкоголь більш небезпечний, ніж марихуана".

Підсумовуючи, колишній боксер заявив, що для того, щоб "не потрапити на гачок" наркотиків, потрібно бути сильною людиною.

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