"Отправится домой первым же самолетом": на Australian Open вспыхнул скандал вокруг Новака Джоковича

Премьер-министр Австралии угрожает депортировать первую ракетку мира.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович подвергся критике со стороны премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, сообщает Daily Mail.

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34-летний серб получил "медицинское исключение" для участия в первом крупном турнире сезона — Australian Open. Джокович не вакцинирован, но сможет играть на турнире, несмотря на генеральное правило для каждого участника иметь сертификат о вакцинации. Этот факт вызвал возмущение у ряда функционеров, а премьер-министр Австралии даже выступил с официальным заявлением.

Чиновник заявил, что любое лицо, которое въезжает в Австралию, обязано соблюдать требования пересечения границы.

"По прибытии в Австралию Новак Джокович, если он не вакцинирован, должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам, чтобы иметь доступ к тем же условиям, который есть и у полностью вакцинированных путешественников.

Так что мы ждем его появления и того, какие доказательства он предоставит нам. Если этих доказательств окажется недостаточно, то к нему будут относиться так же, как и к остальным, и он будет выслан из страны следующим же самолетом домой", — заявил Скотт Моррисон.

Он также отметил, что никакие исключения в вопросах вакцинации на территории страны не действуют.

"Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Совершенно никаких", — отметил премьер-министр Австралии.

Власти Австралии уже попросили 20-кратного победителя турниров "Большого Шлема" пояснить, на каких основаниях он получил медицинское исключение.

Ранее Фокус рассказывал, что Джокович рассматривал возможность не участвовать на Australian Open из-за принудительной вакцинации. Отец игрока заявил, что принудительная прививка от коронавируса нарушает право спортсменов на личную жизнь.