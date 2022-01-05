"Відправиться додому першим літаком": на Australian Open спалахнув скандал навколо Новака Джоковича

Прем'єр-міністр Австралії погрожує депортувати першу ракетку світу.

Першу ракетку світу, сербського тенісиста Новака Джоковича розкритикував прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Daily Mail.

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34-річний серб отримав "медичний виняток" для участі в першому великому турнірі сезону — Australian Open. Джокович не вакцинований, але зможе грати на турнірі, незважаючи на генеральне правило для кожного учасника мати сертифікат про вакцинацію. Цей факт викликав обурення в низки функціонерів, а прем'єр-міністр Австралії навіть виступив із офіційною заявою.

Чиновник заявив, що будь-яка особа, яка в'їжджає до Австралії, зобов'язана дотримуватися вимог перетину кордону.

"Після прибуття в Австралію Новак Джокович, якщо він не вакцинований, повинен надати прийнятний доказ того, що він не може бути вакцинований із медичних причин, щоб мати доступ до тих самих умов, які є у повністю вакцинованих мандрівників.

Отже, ми чекаємо його появи й того, які докази він надасть нам. Якщо цих доказів виявиться недостатньо, то до нього ставитимуться так само, як і до інших, і він буде висланий із країни наступним літаком додому", — заявив Скотт Моррісон.

Він також зазначив, що жодних винятків у питаннях вакцинації на території країни не діє.

"Для Новака Джоковича не повинно бути жодних особливих правил. Зовсім ніяких", — зазначив прем'єр-міністр Австралії.

Влада Австралії вже попросила 20-кратного переможця турнірів "Великого Шолома" пояснити, на яких підставах він отримав медичний виняток.

Раніше Фокус розповідав, що Джокович розглядав можливість не брати участь на Australian Open через примусову вакцинацію. Батько гравця заявив, що примусове щеплення від коронавірусу порушує право спортсменів на особисте життя.