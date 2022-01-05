Эриксен не планирует завершать карьеру после случая с остановкой сердца (видео)

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал журналистам, что его цель – сыграть на ЧМ-2022

Датчанин Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча Евро-2020, не намерен завершать карьеру. Более того, футболист планирует сыграть на будущем Чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре. Об этом Кристиан Эриксен рассказал в интервью DR Sporten.

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Он добавил, что хочет играть в футбол. Кроме того, игрок рассказал, что не видит причин что-то менять.

По словам футболиста сборной Дании, его сердце было проверено, а врачи сказали, что все в порядке.

В ходе интервью Кристиан Эриксен объяснил, что сейчас ситуация стабильная, а он расценивает это, как возможность вернуться в футбол.

Кроме того, он заявил, что на данный момент находится в отличной физической форме.

Агент полузащитника Мартин Шутс рассказал, что теперь футболист ищет новой клуб.

Когда у Эриксена остановилось сердце?

Напомним, что в матче чемпионата Европы, в которым встретились Дания и Финляндии игрок неожиданно упал и находился без сознания.

[ + – ] Эриксен упал в потерял сознание

Футболисты сборной Дании окружили его, а капитан датской команды оказал первую медицинскую помощь. Позже врачам за 10 минут удалось его реанимировать. Выяснилось, что у футболиста остановилось сердце.

[ + – ] Кристиан Эриксен

В итоге Кристиана Эриксена доставили в больницу и установили кардиостимулятор.

В декабре прошлого года футболист разорвал контракт с "Интером" по обоюдному согласию. Причиной стал запрет дефибриллятора, который ему установили летом. Отмечается, что в итальянской Серии А это недопустимо.

Ранее мы сообщали, что "Интер" продаст Кристиана Эриксена в клуб из другой лиги.

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