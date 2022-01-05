Еріксен не планує завершувати кар'єру після випадку із зупинкою серця (відео)

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен розповів журналістам, що його мета – зіграти на ЧС-2022.

Данець Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020, не має наміру завершувати кар'єру. Більше того, футболіст планує зіграти на майбутньому Чемпіонаті світу-2022, що пройде в Катарі. Про це Крістіан Еріксен розповів в інтерв'ю DR Sporten.

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Він додав, що хоче грати у футбол. Крім того, гравець розповів, що не бачить причин щось міняти.

За словами футболіста збірної Данії, його серце було перевірено, а лікарі сказали, що все гаразд.

Під час інтерв'ю Крістіан Еріксен пояснив, що наразі ситуація стабільна, а він розцінює це як можливість повернутися у футбол.

Крім того, він заявив, що наразі перебуває у чудовій фізичній формі.

Агент півзахисника Мартін Шутс розповів, що тепер футболіст шукає новий клуб.

Коли в Еріксена зупинилося серце?

Нагадаємо, що в матчі чемпіонату Європи, у якому зустрілися Данія та Фінляндії, гравець несподівано впав і був непритомний.

[ + – ] Еріксен впав і знепритомнів

Футболісти збірної Данії оточили його, а капітан данської команди надав першу медичну допомогу. Пізніше лікарям за 10 хвилин удалося його реанімувати. З'ясувалося, що у футболіста зупинилося серце.

[ + – ] Крістіан Еріксен

У результаті Крістіана Еріксена доправили до лікарні та встановили кардіостимулятор.

У грудні минулого року футболіст розірвав контракт із "Інтером" за згодою. Причиною стала заборона дефібрилятора, який йому встановили влітку. Зазначається, що в італійській Серії "А це неприпустимо".

Раніше ми повідомляли, що "Інтер" продасть Крістіана Еріксена до клубу з іншої ліги.

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