$6700 за ночь: звезда "Ман Сити" отдохнул с подругой в роскошном доме на острове (фото)

Футболист провел отпуск в пятизвездочный комплексе с родственниками своей подруги.

Звезда "Манчестер Сити" Джек Грилиш пригласил свою подругу-модель Сашу Эттвуд и ее семью отпраздновать день рождения ее отца в роскошных апартаментах на острове, который находится на территории Котсуолд-Хилс (юго-запад Англии). Об этом сообщает The Sun.

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Пятизвездочный комплекс с пятью спальнями и шестью уборными может вместить до 14 человек, здесь есть пляж с лодками и каяками. Футболист выложил в Instagram несколько видео, на которых также видно бегающую собака породы кокапу. Отдыхающим, очевидно, понравился отдых. "Какое место", — написал футболист в соцсети.

Сообщается, что пребывание в этом доме обошлось полузащитнику "Манчестер Сити" в 5 000 фунтов стерлингов за ночь (около 6 777 долларов).

Источники The Sun пишут, что несмотря на то, что в прошлом году появлялись слухи об отношениях футболиста с другими женщинами, все же он видит свое будущее именно с Сашей Эттвуд и решил доказать серьезность своих намерений, пригласив ее родственников.

В прошлом году британская пресса писала об отношениях бывшего игрока "Астон Виллы", который в летнее межсезонье перебрался в Манчестер, с 31-летней актрисой Эмили Атак, известной по роли в британском сериале "Переростки". В то же время, полузащитник не был подписан на актрису в Instagram.

Ранее Фокус сообщал о том, что известный любитель вечеринок бразилец Неймар отпраздновал Новый год в бункере в компании из 500 человек. Празднование Нового года проходило в Рио-Де-Жанейро, причем футболист "ПСЖ" не разрешил гостям пользоваться телефонами и видеокамерами, дабы избежать излишней огласки в прессе.