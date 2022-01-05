$6 700 за ніч: зірка "Ман Сіті" відпочив із подругою в розкішному будинку на острові (фото)

Футболіст провів відпустку в п'ятизірковому комплексі з родичами своєї подруги.

Зірка "Манчестер Сіті" Джек Гріліш запросив свою подругу-модель Сашу Еттвуд та її сім'ю відсвяткувати день народження її батька у розкішних апартаментах на острові, що знаходиться на території Котсуолд-Гіллс (південний захід Англії). Про це повідомляє The Sun.

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П'ятизірковий комплекс із п'ятьма спальнями та шістьма вбиральнями може вмістити до 14 осіб, тут є пляж із човнами та каяками. Футболіст виклав в Instagram кілька відео, на яких також видно собаку породи кокапу, котра бігає. Відпочивальникам, мабуть, сподобався відпочинок. "Яке місце", — написав футболіст у соцмережі.

Повідомляється, що перебування в цьому будинку коштувало півзахиснику "Манчестер Сіті" 5 000 фунтів стерлінгів за ніч (приблизно 6 777 доларів).

Джерела The Sun пишуть, що незважаючи на те, що минулого року з'являлися чутки про стосунки футболіста з іншими жінками, все ж таки він бачить своє майбутнє саме із Сашею Еттвуд і вирішив довести серйозність своїх намірів, запросивши її родичів.

Минулого року британська преса писала про стосунки колишнього гравця "Астон Вілли", який у літнє міжсезоння перебрався до Манчестера, з 31-річною акторкою Емілі Атак, відомою за роллю у британському серіалі "Переростки". У той же час півзахисник не був підписаний на акторку в Instagram.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відомий любитель вечірок бразилець Неймар відсвяткував Новий рік у бункері в компанії з 500 людей. Святкування Нового року проходило в Ріо-Де-Жанейро, причому футболіст "ПСЖ" не дозволив гостям користуватися телефонами та відеокамерами, щоб уникнути зайвого розголосу в пресі.