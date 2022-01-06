"Антиваксера" Джоковича депортируют из Австралии, в Сербии обещают "бороться за правду"

Девятикратный победитель Australian Open не сможет участвовать в турнире из-за отсутствия вакцинации. Спортсмена отконвоировали из аэропорта в отель для задержанных.

В австралийском Мельбурне аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, который прибыл на Australian Open. Спортсмена также депортируют из страны, сообщает ВВС.

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Известно, что по прибытию в австралийский аэропорт теннисиста несколько часов продержали под вооруженным конвоем. Все из-за того, что в Австралии очень строго относятся к вакцинации от коронавируса, которую Джокович не прошел. Спортсмен якобы получил медотвод от вакцинации, но после проверки его документов было принято решение не пропускать его на соревнования.

За время пандемии Джокович получил репутацию антиваксера. Год назад он публично критиковал вакцины от COVID-19.

Хотя причины медотвода от вакцинации названы не были, премьер-министр Астралии Скотт Моррисон отметил, что перенесенный в течение последних 6 месяцев коронавирус не освобождает въезжающих в страну от необходимости вакцинироваться. Также он признал, что внимание к Джоковичу привлекла его репутация "антиваксера".

В СМИ и соцсетях Австралии поднялась волна гнева за несколько дней до приезда спортсмена, когда появилась информация о его медицинском разрешении не делать прививку.

Оказалось, что Джокович не единственный теннисист, кому отказали участвовать в турнире из-за проблем с вакцинацией.

Стоит отметить, что штат Виктория разрешил Джоковичу участвовать в Australian Open, но позиция центральных властей оказалась другой.

В свою очередь, в родной Джоковичу Сербии негодуют из-за запрета спортсмену участвовать в Australian Open. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приложит все усилия, чтобы прекратить преследование теннисиста.

"В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду", — добавил лидер Сербии.

К слову, Джокович девять раз выигрывал турнир Australian Open.

В Австралии фиксируют десятки тысяч случаев заражения коронавирусом, несмотря на введение строгих мер. На сегодня более 90% населения страны старше 16 лет полностью привиты, но некоторые люди все еще не могут путешествовать между штатами или по всему миру из-за ограничений.

Многие австралийцы ранее обвиняли правительство в том, что оно позволяет богатым и знаменитым делать все, что им заблагорассудится, в то время как обычные люди остаются разлученными с больными и умирающими близкими.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Новак Джокович отправиться домой первым же самолетом, если не предоставит нужных документов о вакцинации. Также он добавил, что к теннисисту нет никакого предвзятого отношения и правила "одни для всех".