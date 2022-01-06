"Антиваксера" Джоковича депортують з Австралії, у Сербії обіцяють "боротися за правду"

Дев'ятиразовий переможець Australian Open не зможе брати участь у турнірі через відсутність вакцинації. Спортсмена відконвоївали з аеропорту в готель для затриманих.

В австралійському Мельбурні анулювали візу першої ракетки світу Новака Джоковича, який прибув на Australian Open. Спортсмена також депортують з країни, повідомляє ВВС.

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Відомо, що після прибуття в австралійський аеропорт тенісиста кілька годин протримали під озброєним конвоєм. Усе тому, що в Австралії дуже суворо ставляться до вакцинації від коронавірусу, яку Джокович не пройшов. Спортсмен нібито отримав медвідвід від вакцинації, але після перевірки його документів було ухвалено рішення не пропускати його на змагання.

За час пандемії Джокович здобув репутацію антиваксера. Рік тому він публічно критикував вакцини COVID-19.

Хоча причини медвідведення від вакцинації названі не були, прем'єр-міністр Астралії Скотт Моррісон зазначив, що перенесений протягом останніх 6 місяців коронавірус не звільняє тих, хто в'їжджає в країну, від необхідності вакцинуватися. Також він визнав, що увагу Джоковича привернула його репутація "антиваксера".

У ЗМІ та соцмережах Австралії піднялася хвиля гніву за кілька днів до приїзду спортсмена, коли з'явилася інформація про його медичний дозвіл не робити щеплення.

З'ясувалося, що Джокович не єдиний тенісист, кому відмовили брати участь у турнірі через проблеми з вакцинацією.

Варто зазначити, що штат Вікторія дозволив Джоковичу брати участь в Australian Open, але позиція центральної влади виявилася іншою.

Зі свого боку, у рідній Джоковичу Сербії обурюються через заборону спортсмену брати участь в Australian Open. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна докладе всіх зусиль, щоб припинити переслідування тенісиста.

"Відповідно до всіх норм міжнародного публічного права Сербія боротиметься за Новака Джоковича, за справедливість і правду", — додав лідер Сербії.

До речі, Джокович дев'ять разів виграв турнір Australian Open.

В Австралії фіксують десятки тисяч випадків зараження коронавірусом, незважаючи на введення суворих заходів. На сьогодні понад 90% населення країни старше 16 років повністю щеплені, але деякі люди все ще не можуть подорожувати між штатами або по всьому світу через обмеження.

Багато австралійців раніше звинувачували уряд у тому, що він дозволяє багатим і знаменитим робити все, що їм заманеться, тоді як звичайні люди залишаються розлученими з хворими та близькими, котрі вмирають.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Новак Джокович вирушить додому першим літаком, якщо не надасть потрібних документів про вакцинацію. Також він додав, що до тенісиста немає жодного упередженого ставлення і правила "одні для всіх".