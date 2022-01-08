Раскрыл карты. Пике показал, сколько зарабатывает в "Барселоне" (фото)

Защитник "Барселоны" опроверг информацию о заработке в 28 млн евро в год, показав скриншот из банка.

Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике раскрыл размер своей заработной платы. Футболист показал банковскую выписку на своей странице в Twitter.

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Согласно цифре на скриншоте, 34-летний футболист в 2021 году заработал 2,3 миллиона евро. При этом, в подписи к посту Пике отметил, то это только 50% от выплат, которые он должен получить за прошлый год. Он также призвал СМИ к уважению футболистов.

[ + – ] Жерар Пике показал свою зарплату

Пике пошел на этот шаг из-за того, что ранее испанское издание AS со ссылкой на Esport 3 сообщило о том, что Пике является самым высокооплачиваемым футболистом "Барселоны". Согласно опубликованным данным, зарплата Пике составляла 28 миллионов евро до вычета налогов. Его партнер по команде Серхио Бускетс, якобы, получал 23 миллиона евро, а Жорди Альба и Самюэль Умтити — по 20 миллионов.

Ранее Фокус рассказывал о том, что "Барселона" потеряет крупную сумму из-за вылета из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В бюджете каталонского клуба рассчитывали, что команда выйдет в плей-офф, но "гранатово-синие" заняли лишь третье место в группе и продолжат борьбу только в Лиге Европы УЕФА. Это означает, что "Барселона" заработает намного меньше призовых от УЕФА. Чтобы компенсировать потери от вылета из Лиги чемпионов, команде придется дойти как минимум до финала Лиги Европы.

Несмотря на финансовые проблемы, "Барселона" активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Клуб уже приобрел форварда Феррана Торреса у "Манчестер Сити". За 21-летнего футболиста каталонцы заплатят 55 миллионов евро в рассрочку. "Барселона" установила новую клаусулу на Торреса: следующий клуб, который захочет подписать его, должен будет заплатить 1 миллиард евро.