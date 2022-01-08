Розкрив карти. Піке показав, скільки заробляє у "Барселоні" (фото)

Захисник "Барселони" спростував інформацію про заробіток у 28 млн євро на рік, показавши скріншот із банку.

Захисник іспанського футбольного клубу "Барселона" Жерар Піке відкрив розмір своєї заробітної плати. Футболіст показав банківську виписку на своїй сторінці у Twitter.

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Згідно з цифрою на скріншоті, 34-річний футболіст 2021 року заробив 2,3 мільйона євро. При цьому, у підписі до посту Піке зазначив, що це лише 50% від виплат, які він має отримати за минулий рік. Він також закликав ЗМІ до поваги футболістів.

[ + – ] Жерар Піке показав свою зарплату

Піке пішов на цей крок через те, що раніше іспанське видання AS з посиланням на Esport 3 повідомило про те, що він є найоплачуванішим футболістом "Барселони". Згідно з опублікованими даними, зарплата Піке становила 28 мільйонів євро до вирахування податків. Його партнер по команді Серхіо Бускетс нібито отримував 23 мільйони євро, а Жорді Альба та Самюель Умтіті — по 20 мільйонів.

Раніше Фокус розповідав про те, що "Барселона" втратить велику суму через виліт з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. У бюджеті каталонського клубу розраховували, що команда вийде у плей-офф, але "гранатово-сині" посіли лише третє місце у групі та продовжать боротьбу лише у Лізі Європи УЄФА. Це означає, що "Барселона" заробить набагато менше від призових від УЄФА. Щоб компенсувати втрати від вильоту з Ліги чемпіонів, команді доведеться дійти щонайменше до фіналу Ліги Європи.

Незважаючи на фінансові проблеми, "Барселона" активно поводиться на трансферному ринку у зимове міжсезоння. Клуб уже придбав форварда Феррана Торреса у "Манчестер Сіті". За 21-річного футболіста каталонці заплатять 55 мільйонів євро на виплат. "Барселона" встановила нову клаусулу на Торреса: наступний клуб, який захоче підписати його, має заплатити 1 мільярд євро.