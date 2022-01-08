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Розкрив карти. Піке показав, скільки заробляє у "Барселоні" (фото)

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Жерар Піке зарплата
Фото: Twitter | Жерар Піке спростував інформацію про свою зарплату

Захисник "Барселони" спростував інформацію про заробіток у 28 млн євро на рік, показавши скріншот із банку.

Захисник іспанського футбольного клубу "Барселона" Жерар Піке відкрив розмір своєї заробітної плати. Футболіст показав банківську виписку на своїй сторінці у Twitter.

Згідно з цифрою на скріншоті, 34-річний футболіст 2021 року заробив 2,3 мільйона євро. При цьому, у підписі до посту Піке зазначив, що це лише 50% від виплат, які він має отримати за минулий рік. Він також закликав ЗМІ до поваги футболістів.

Жерар Піке показав свою зарплату

Піке пішов на цей крок через те, що раніше іспанське видання AS з посиланням на Esport 3 повідомило про те, що він є найоплачуванішим футболістом "Барселони". Згідно з опублікованими даними, зарплата Піке становила 28 мільйонів євро до вирахування податків. Його партнер по команді Серхіо Бускетс нібито отримував 23 мільйони євро, а Жорді Альба та Самюель Умтіті — по 20 мільйонів.

Раніше Фокус розповідав про те, що "Барселона" втратить велику суму через виліт з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. У бюджеті каталонського клубу розраховували, що команда вийде у плей-офф, але "гранатово-сині" посіли лише третє місце у групі та продовжать боротьбу лише у Лізі Європи УЄФА. Це означає, що "Барселона" заробить набагато менше від призових від УЄФА. Щоб компенсувати втрати від вильоту з Ліги чемпіонів, команді доведеться дійти щонайменше до фіналу Ліги Європи.

Незважаючи на фінансові проблеми, "Барселона" активно поводиться на трансферному ринку у зимове міжсезоння. Клуб уже придбав форварда Феррана Торреса у "Манчестер Сіті". За 21-річного футболіста каталонці заплатять 55 мільйонів євро на виплат. "Барселона" встановила нову клаусулу на Торреса: наступний клуб, який захоче підписати його, має заплатити 1 мільярд євро.