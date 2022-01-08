Больше, чем у Роналду. "Манчестер Юнайтед" предложит выгодный контракт для Погба

Согласно новому предложению, французский футболист может получить самую большую зарплату в АПЛ.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил своему полузащитнику Полю Погба новый контракт, сообщает издание The Sun.

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В новом трудовом договоре 28-летнего француза предусмотрена зарплата в размере 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Срок действия нынешнего контракта Погба истекает летом, но уже сейчас он может обсуждать свой возможный переход с любым клубом.

За полузащитником наблюдают такие клубы, как "Пари Сен-Жермен", "Реал" и хорошо знакомый ему "Ювентус", из которого Поль Погба и перешел в "Манчестер Юнайтед".

Также сообщается, что футболист пока не решил, будет ли он продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед".

Источники издания в расположении "красных дьяволов" опасаются, что игрок сборной Франции покинет клуб, но новая сделка оценивается примерно на 100 000 фунтов больше, чем 28-летний игрок может получить в другом европейском клубе.

Если француз согласится на предложение "Ман Юнайтед", то это сделает Погба самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-лиги с базовой заработной платой около 400 000 фунтов стерлингов в неделю до надбавок, которые могут увеличить сумму до 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что это больше, чем сейчас зарабатывает лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который получает 480 тысяч в неделю.

В ноябре 2021 года Фокус рассказывал, что увеличение заработной платы было одним из условий Погба для подписания нового контракта с "Манчестер Юнайтед".

Поль Погба пришел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году, подписав контракт на шесть лет. Тогда "манкунианцы" заплатили туринскому клубу 105 миллионов евро.

В начале текущего года Фокус рассказывал о семи футболистах, чьи контракты истекают в 2022 году.