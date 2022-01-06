Смена прописки. 7 топ-футболистов, у которых заканчиваются контракты в 2022 году

Фокус рассказывает о семерке футболистов, за которых в ближайшие недели будут бороться топ-клубы Европы.

Любое межсезонье в европейских футбольных чемпионатах — горячая пора для трансферных слухов. Именно в этот период клубы могут осуществлять продажу и приобретение футболистов, которые исчисляются сотнями миллионов евро. В 2022 году сразу у нескольких звездных футболистов истекают сроки контрактов с нынешними клубами и найти новое место продолжения карьеры они могут уже сейчас, подписав предварительный контракт. Зимнее трансферное окно в Европе открыто до 31 января.

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Фокус рассказывает о 7 футболистах, которые имеют наибольшие шансы сменить клуб в 2022 году.

Килиан Мбаппе

Возраст: 23

Клуб: ПСЖ

[ + – ] Килиан Мбаппе смотрит в сторону Мадрида Фото: "ПСЖ"

Сага "Мбаппе и "Реал" продолжается уже почти 10 лет. В 2012 году Килиан Мбаппе приезжал в Мадрид, фотографировался с Криштиану Роналду и клеил дома постеры с футболистами "Реала". Но в Академию клуба вундеркинд так и не попал, затем подписав контракт с "Монако". Показав себя в этом клубе, нападающий перебрался в ПСЖ, где стал по-настоящему звездой мирового футбола. Но в Париже Мбаппе несчастлив, о чем неоднократно намекал в своих интервью. В конце октября итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что французский нападающий уже договорился о контракте с "Реалом", но подписать бумаги сможет только в феврале, а стать полноценным игроком "галактикос" — только летом. При этом, в Париже не заработают на его продаже ни цента, поскольку контракт ПСЖ и Килиана Мбаппе истекает 30 июня 2022 года.

Похоже, что тандему "Килиан Мбаппе и "Реал" суждено сбыться уже в текущем году. По данным испанских журналистов, за переход в "Реал" Килиан Мбаппе получит подъемные в размере 40 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость Килиана Мбаппе в 2022 году составляет 160 миллионов евро по версии Transfermarkt.com. Контракт француза со "сливочными", по информации издания ABC Deportes, будет рассчитан на шесть лет, за каждый год из которых футболист будет зарабатывать 21 миллион евро "чистыми".

При этом говорить, что Килиан Мбаппе сменит клуб, пока преждевременно. Сам футболист перед Новым годом заявил, что намерен доиграть сезон в ПСЖ.

Поль Погба

Возраст: 28

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

[ + – ] Поль Погба хочет превзойти Криштиану Роналду по уровню зарплаты Фото: Sky Sports

Скандальный французский полузащитник, несмотря на свой характер и тягу к роскошной жизни, добросовестно отработал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед". Но, судя по заявлениям агента игрока Мино Райолы, на "Олд Траффорд" 28-летний полузащитник оставаться не собирается. Он приехал в "МЮ" из "Ювентуса" в 2016 году, но добиться больших успехов в футболке "красных дьяволов" так и не сумел. Зато почти все получалось в национальной сборной Франции — победа на чемпионате мира (2018) и в Лиге Наций (2021).

Сам футболист неделю назад опубликовал фотографию из лимузина с кожаным салоном и подписал фото фразой "Не смотри на проблему, смотри на ее решение". Вероятно, полузащитник намекает на свое будущее, которое он не связывает с "Манчестер Юнайтед". 30 июня Поль Погба станет свободным агентом и тогда вопрос "В каком клубе играет Поль Погба?" обретет актуальность. В ноябре Фокус рассказывал, что с "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продлит контракт только в том случае, если ему улучшат условия до уровня Криштиану Роналду. А это 480 тысяч фунтов в неделю. Маловероятно, что боссы "Ман Юнайтед" пойдут на такую сделку.

Интерес к Полю Погба проявляют ПСЖ и его бывший клуб — "Ювентус". Трансферная стоимость футболиста, которому в марте исполнится 29 лет, оценивается в 55 миллионов евро.

Пауло Дибала

Возраст: 28

Клуб: "Ювентус"

[ + – ] Пауло Дибала все еще не продлил контракт с "Ювентусом" Фото: ФК "Ювентус"

Если с 2018 года Пауло Дибала находился в тени великого Криштиану Роналду, то после возвращения португальца в "Манчестер Юнайтед" аргентинец должен был стать лидером "Ювентуса". В нынешнем сезоне у форварда дела идут неплохо — Дибала сыграл в 17 матчах и забил 8 мячей. В течение декабря в итальянских СМИ разгорелся целый сериал о новом контракте футболиста с "Ювентусом". Сначала стороны не могли договориться об условиях, затем футболист заявил, что его больше волнует текущее положение команды в турнирной таблице, а контракт — вопрос не актуальный. Но в канун 2022 года руководители "Ювентуса" решили, что меньше всего хотят слышать вопрос "Где играет Пауло Дибала" и согласовали детали нового контракта.

И хотя еще год назад СМИ сватали игрока в "Манчестер Юнайтед", из всей семерки героев этого текста именно у этого игрока наименьшие шансы сменить клубную прописку. Но они есть, поскольку "Ювентус" снова оказался втянут в скандал. На этот раз обошлось без договорных матчей, как было в 2006 году, но у прокуратуры Турина есть вопросы по ведению финансовых дел.

Марсело Брозович

Возраст: 29

Клуб: "Интер"

[ + – ] Марсело Брозович — ценный актив "Интера" Фото: ФК Интер

Опытный опорный полузащитник и действующий вице-чемпион мира доигрывает свой шестой сезон в составе "Интера". Брозович — важный игрок при любом тренере, будь то Антонио Конте или Симоне Индзаги. Потому, как и в случае с Дибалой, клуб постарается сделать все, чтобы футболист Марсело Брозович продолжал носить футболку с логотипом "Интера". Другое дело, что сам футболист в 29 лет еще может попробовать силы в более амбициозном клубе. Нынешняя трансферная стоимость хорвата оценивается в 40 миллионов евро, но если один из клубов убедит Брозовича на переход, то 29-летний футболист сможет отправиться туда на правах свободного агента. Среди заинтересованных клубов — ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Антонио Рюдигер

Возраст: 28

Клуб: "Челси"

[ + – ] Антонио Рюдигер ФК "Челси" Фото: ФК "Челси"

Немецкий защитник как никто понимает Килиана Мбаппе. Вот только если француз, похоже, с "Реалом" уже договорился, то Антонио Рюдигер может не уехать в Мадрид. Боссы "галактикос" посчитали требования футболиста завышенными. Но и помимо мадридского клуба у Рюдигера есть из чего выбирать: в услугах игрока заинтересованы "Ювентус", "Бавария" и ПСЖ. А вот по данным The Athletic, Рюдигер и его одноклубник Сезар Аспиликуэта все же продлят контракты с "Челси".

Пожалуй, среди всех топ-футболистов, у которых истекают сроки контракта, история с немецким защитником самая запутанная. Рыночная цена Антонио Рюдигера составляет 35 миллионов евро и маловероятно, что кто-то будет готов столько платить в зимнее межсезонье, если летом футболист может уйти из "Челси" бесплатно.

Лоренцо Инсинье

Возраст: 30

Клуб: "Наполи"

[ + – ] Лоренцо Инсинье отдал "Наполи" 15 лет карьеры Фото: sempreinter.com

С именем Лоренцо Инсинье у болельщиков неаполитанского клуба ассоциируются самые теплые воспоминания. 30-летний форвард уже давно является одним из лидеров "Наполи" и пользуется популярностью у фанатов. Слухи отправляют Лоренцо Инсинье в "Зенит", но сам футболист уже договорился о контракте с клубом МЛС "Торонто". Неаполитанскому клубу футболист Лоренцо Инсинье отдал 15 лет своей карьеры, а портал Transfermarkt.com оценивает чемпиона Европы-2020 в 35 миллионов евро.

Усман Дембеле

Возраст: 24

Клуб: "Барселона"

[ + – ] Усман Дембеле не оправдал ожиданий "Барселоны" Фото: ФК Барселона

Руководство "Барселоны" удивляет весь мир. Клуб в течение 2021 года рассказывал о том, как ему тяжело жить из-за огромных долгов. "Барселона" простилась с символом клубных побед и доморощенной легендой — Лионелем Месси, рассталась с Рональдом Куманом и вообще пытается экономить где угодно. В то же время, у каталонского клуба много футболистов, после продажи которых, финансовые трудности перестанут превращаться в петлю на шее совета директоров. Наряду с Коутиньо и Самюэлем Умтити, таковым является француз Усман Дембеле. В Каталонии он так и не заиграл, его зарплата — 12 миллионов евро за сезон, а трансферная стоимость — 30 млн евро. Усман Дембеле в 2022 году может уйти из "Барселоны" бесплатно, если на "Камп Ноу" не найдут покупателя в зимнее трансферное окно.

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