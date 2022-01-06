Зміна прописки. 7 топфутболістів, у яких закінчуються контракти у 2022 році

Фокус розповідає про сімку футболістів, за яких найближчими тижнями боротимуться топклуби Європи.

Будь-яке міжсезоння у європейських футбольних чемпіонатах — гаряча пора для трансферних чуток. Саме в цей період клуби можуть здійснювати продаж і придбання футболістів, які обчислюються сотнями мільйонів євро. У 2022 році відразу в кількох зіркових футболістів закінчуються терміни контрактів із нинішніми клубами і знайти нове місце продовження кар'єри вони можуть уже зараз, підписавши попередній контракт. Зимове трансферне вікно у Європі відкрито до 31 січня.

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Фокус розповідає про 7 футболістів, які мають найбільші шанси змінити клуб у 2022 році.

Кіліан Мбаппе

Вік: 23

Клуб: ПСЖ

[ + – ] Кіліан Мбаппе дивиться у бік Мадрида Фото: "ПСЖ"

Сага "Мбаппе та "Реал" триває вже майже 10 років. У 2012 році Кіліан Мбаппе приїжджав у Мадрид, фотографувався з Кріштіану Роналду і клеїв удома постери з футболістами "Реала". Але до Академії клубу вундеркінд так і не потрапив, потім підписавши контракт із "Монако". Показавши себе в цьому клубі, нападник перебрався в ПСЖ, де став по-справжньому зіркою світового футболу. Але в Парижі Мбаппе нещасливий, про що неодноразово натякав у своїх інтерв'ю. Наприкінці жовтня італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив, що французький нападник уже домовився про контракт із "Реалом", але підписати папери зможе лише у лютому, а стати повноцінним гравцем "галактікос" — лише влітку, при цьому в Парижі не зароблять на його продажу ні цента, оскільки контракт ПСЖ та Кіліана Мбаппе спливає 30 червня 2022 року.

Схоже, що тандему "Кіліан Мбаппе і "Реал" судилося здійснитися вже в поточному році. За даними іспанських журналістів, за перехід у "Реал" Кіліан Мбаппе отримає підйомні у розмірі 40 мільйонів євро. При цьому трансферна вартість Кіліана Мбаппе в 2022 році становить 160 мільйонів євро за версією Transfermarkt.com. Контракт француза з "вершковими", за інформацією видання ABC Deportes, буде розрахований на шість років, за кожен рік з яких футболіст зароблятиме 21 мільйон євро "чистими".

При цьому говорити, що Кіліан Мбаппе змінить клуб, поки що передчасно. Сам футболіст перед Новим роком заявив, що має намір дограти сезон у ПСЖ.

Поль Погба

Вік: 28

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

[ + – ] Поль Погба хоче перевершити Кріштіану Роналду за рівнем зарплати Фото: Sky Sports

Скандальний французький півзахисник, незважаючи на свій характер і потяг до розкішного життя, сумлінно відпрацював п'ятирічний контракт із "Манчестер Юнайтед". Але, судячи із заяв агента гравця Міно Райоли, на "Олд Траффорд" 28-річний півзахисник залишатися не збирається. Він приїхав у "МЮ" з "Ювентуса" у 2016 році, але досягти великих успіхів у футболці "червоних дияволів" так і не зумів. Натомість майже все виходило у національній збірній Франції — перемога на чемпіонаті світу (2018) та в Лізі Націй (2021).

Сам футболіст тиждень тому опублікував фото з лімузина зі шкіряним салоном і підписав світлину фразою "Не дивись на проблему, дивись на її вирішення". Ймовірно, півзахисник натякає на своє майбутнє, яке він не пов'язує із "Манчестер Юнайтед". 30 червня Поль Погба стане вільним агентом і тоді питання "У якому клубі грає Поль Погба?" набуде актуальності. У листопаді Фокус розповідав, що з "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продовжить контракт лише в тому випадку, якщо йому покращать умови до рівня Кріштіану Роналду. А це 480 тисяч фунтів на тиждень. Неймовірно, що боси "Ман Юнайтед" підуть на таку угоду.

Інтерес до Поля Погба проявляють ПСЖ і його колишній клуб — "Ювентус". Трансферна вартість футболіста, якому в березні виповниться 29 років, оцінюється у 55 мільйонів євро.

Пауло Дибала

Вік: 28

Клуб: "Ювентус"

[ + – ] Пауло Дибала все ще не продовжив контракт із "Ювентусом" Фото: Juventus FC

Якщо з 2018 року Пауло Дибала перебував у тіні великого Кріштіану Роналду, то після повернення португальця в "Манчестер Юнайтед" аргентинець мав стати лідером "Ювентуса". Цього сезону у форварда справи йдуть непогано — Дибала зіграв у 17 матчах і забив 8 м'ячів. Протягом грудня в італійських ЗМІ спалахнув цілий серіал про новий контракт футболіста з "Ювентусом". Спочатку сторони не могли домовитися про умови, потім футболіст заявив, що його більше хвилює поточне становище команди в турнірній таблиці, а контракт питання не актуальне. Але напередодні 2022 року керівники "Ювентуса" вирішили, що найменше хочуть чути питання "Де грає Пауло Дибала" та погодили деталі нового контракту.

І хоча ще рік тому ЗМІ сватали гравця в "Манчестер Юнайтед", з усієї сімки героїв цього тексту саме в цього гравця найменші шанси змінити клубну прописку. Але вони є, оскільки "Ювентус" знову виявився втягнутим у скандал. Цього разу обійшлося без договірних матчів, як було у 2006 році, але прокуратура Туріна має питання щодо ведення фінансових справ.

Марсело Брозович

Вік: 29

Клуб: "Інтер"

[ + – ] Марсело Брозович — цінний актив "Інтера" Фото: ФК Інтер

Досвідчений опорний півзахисник і чинний віцечемпіон світу дограє свій шостий сезон у складі "Інтера". Брозович — важливий гравець за будь-якого тренера, чи то Антоніо Конте, чи Сімоне Індзагі. Тому, як і у випадку з Дибалою, клуб намагатиметься зробити все, щоб футболіст Марсело Брозович продовжував носити футболку з логотипом "Інтера". Інша річ, що сам футболіст у 29 років ще може спробувати сили в більш амбітному клубі. Цьогорічна трансферна вартість хорвата оцінюється в 40 мільйонів євро, але якщо один із клубів переконає Брозовича на перехід, то 29-річний футболіст зможе вирушити туди на правах вільного агента. Серед зацікавлених клубів — ПСЖ, "Тоттенгем" і "Ньюкасл".

Антоніо Рюдігер

Вік: 28

Клуб: "Челсі"

[ + – ] Антоніо Рюдігер ФК "Челсі" Фото: ФК "Челсі"

Німецький захисник, як ніхто розуміє Кіліана Мбаппе. От тільки якщо француз, схоже, з "Реалом" уже домовився, то Антоніо Рюдігер може не поїхати в Мадрид. Боси "галактікос" вважають вимоги футболіста завищеними. Але й крім мадридського клубу в Рюдігера є з чого вибирати: у послугах гравця зацікавлені "Ювентус", "Баварія" та ПСЖ. А ось за даними The Athletic, Рюдігер і його одноклубник Сезар Аспілікуета все ж таки продовжать контракти з "Челсі".

Мабуть, серед усіх топфутболістів, у яких закінчуються терміни контракту, історія з німецьким захисником найзаплутаніша. Ринкова ціна Антоніо Рюдігера становить 35 мільйонів євро і малоймовірно, що хтось буде готовий стільки платити у зимове міжсезоння, якщо влітку футболіст може втекти з "Челсі" безкоштовно.

Лоренцо Інсіньє

Вік: 30

Клуб: "Наполі"

[ + – ] Лоренцо Інсіньє віддав "Наполі" 15 років кар'єри Фото: sempreinter.com

З ім'ям Лоренцо Інсіньє у вболівальників неаполітанського клубу асоціюються найтепліші спогади. 30-річний форвард уже давно є одним із лідерів "Наполі" та користується популярністю у фанатів. Чутки відправляють Лоренцо Інсіньє в "Зеніт", але сам футболіст уже домовився про контракт із клубом МЛС "Торонто". Неаполітанському клубу футболіст Лоренцо Інсіньє віддав 15 років своєї кар'єри, а портал Transfermarkt.com оцінює чемпіона Європи-2020 у 35 мільйонів євро.

Усман Дембеле

Вік: 24

Клуб: "Барселона"

[ + – ] Усман Дембеле не виправдав очікувань "Барселони" Фото: ФК Барселона

Керівництво "Барселони" вражає весь світ. Клуб протягом 2021 року розповідав про те, як йому важко жити через величезні борги. "Барселона" попрощалася із символом клубних перемог і доморощеною легендою — Ліонелем Мессі, розлучилася з Рональдом Куманом і взагалі намагається економити будь-де. У той же час, у каталонського клубу багато футболістів, після продажу яких фінансові труднощі перестануть перетворюватися на зашморг на шиї ради директорів. Разом із Коутінью і Самюелем Умтіті, таким є француз Усман Дембеле. У Каталонії він так і не заграв, його зарплата — 12 мільйонів євро за сезон, а трансферна вартість — 30 млн євро. Усман Дембеле в 2022 може піти з "Барселони" безкоштовно, якщо на "Камп Ноу" не знайдуть покупця в зимове трансферне вікно.

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